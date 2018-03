Ospiti C'è Posta per Te/ Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo per l'ultima puntata

Un gran (e grosso) finale per Maria De Filippi e il suo C'è Posta per Te che chiude in bellezza l'edizione XXL con Gerry Scotti, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco

Maria De Filippi ha intenzione di chiudere con il botto la sua edizione "allungata" di C'è Posta per Te. Tre puntate in più per il people show di Maria De Filippi in attesa del debutto di Amici 17 previsto per il prossimo 7 aprile. Tutto è pronto per il talent show e così la sanguinaria si prepara per l'ultima puntata del suo programma record di ascolti che chiuderà in bellezza proprio sabato 31 marzo per la felicità dei fan che si ritroveranno in studio tre ospiti molto amati dal pubblico soprattutto da tutti coloro che seguono Canale 5 e i cooking show. A chiudere l'edizione di C'è Posta per Te ci saranno tre ospiti di lusso ovvero Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo.

TRE OSPITI DI LUSSO PER IL GRAN FINALE

Il primo non ha bisogno di presentazioni visto che lo "zio" della tv italiana è spesso in onda su Canale 5 e presto tornerà anche nel preserale con il suo nuovo quiz al posto di Avanti un Altro. E gli altri due ospiti? Gli amanti dei cooking show li conoscono bene visto che proprio grazie a programmi come Masterchef Italia e Cucine Da Incubo sono entrati nelle nostre case e lì sono rimasti, programam dopo programma e piatto dopo piatto. Carlo Cracco ha lasciato Masterchef ma non la tv confermando il ritorno per Hell's Kitchen e, si pensa, con un altro programma tutto suo. Antonino Cannavacciuolo, invece, non solo è rimasto tra i giudici del programma Sky Uno ma ha portato a casa notevole successo non solo con Cucine da Incubo ma anche con il suo nuovo programma O mare mio. Quali saranno le storie che li vedranno protagonisti? Per questo dovremo attendere sabato sera per scoprirlo.

