POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra Isola de famosi e attualità

Oggi, mercoledì 28 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta come sempre da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.

Oggi, mercoledì 28 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il salotto di Pomeriggio 5 e la sua padrona di casa Barbara D’Urso. Ieri, martedì 27 marzo, la puntata interamente dedicata a Fabrizio Frizzi e all’Isola dei Famosi 2018 ha fatto compagnia a 2.029.000 spettatori con il 18.5% di share nella prima parte, a 2.020.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte, e a 1.889.000 spettatori con il 14.7% nella terza. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’era anche l’ex naufraga Cecilia Capriotti che ha smentito in modo deciso la “storia delle corna”. La Capriotti è, però, tornata a parlare dell'ipotetico rifiuto di Marco Ferri nei confronti di una naufraga “fidanzatissima”.

Cecilia Capriotti criticata sul web

Cecilia ne aveva già parlato a “Domenica Live”, ma nel salotto di Pomeriggio 5 ha ribadito che si tratterebbe di una ragazza impegnata e non sposata. Non ci vuole molto a fare i conti e i sospetti ricadono su Elena Morali e Rosa Perrotta. Sembrerebbe che questa ragazza abbia fatto delle avances a Ferri che avrebbe rifiutato. Anche sui social i fan dell’Isola provano a identificare la ragazza: “Cecilia ha detto che, conoscendo la famosa "fidanzatissima", Marco sarebbe proprio il suo tipo di ragazzo. Quindi, siccome tra Pietro e Scintilla, il più simile a Ferri è il primo, l'ipotetica ragazza dovrebbe essere Rosa”, scrive un utente su Twitter. Altri, invece, criticano duramente Cecilia Capriotti: “Cecilia Capriotti PIENA DI FRECCIATINE DA SCOCCARE” e “Cecilia is the new Eva Henger e non è un complimento”.

