Parolacce a Pomeriggio 5/ Gaffe durante il collegamento per il processo Logli: Barbara D'Urso si scusa

Parolacce in diretta a Pomeriggio Cinque: il collegamento con l'inviata per il processo Logli finisce male. Barbara D'Urso si scusa col pubblico: "Purtroppo accade anche questo"

28 marzo 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso in collegamento per il processo Logli

Momenti molto movimentati nella nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Sono giorni particolari per Barbara D'Urso, che anche oggi ha dedicato buona parte della puntata a Fabrizio Frizzi, con particolare attenzione ai funerali che si sono tenuti questa mattina. Il servizio in questione è stato però improvvisamente interrotto dalla conduttrice per tornare all'argomento di cronaca del giorno: il processo ad Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa ormai più di sei anni fa. In particolare, il servizio viene interrotto per l'uscita dal tribunale di Logli, condannato a 20 anni, inseguito dall'inviata della D'Urso e dal suo operatore così come da altri giornalisti. Ha così inizio un lungo inseguimento nella ricerca di una qualche dichiarazione da parte di Logli o del figlio Daniele, accompagnati entrambi dai legali.

GAFFE A POMERIGGIO 5: BARBARA D'URSO CHIARISCE

Un inseguimento che, tuttavia, si conclude con un nulla di fatto da parte dei giornalisti presenti. Nessuna parola esce dalla bocca di Logli, del figlio o dei legali, che poi lasciano da soli i giornalisti a bordo di un'auto. Intanto il collegamento continua ma gli inviati non sembrano esserne al corrente, ed è per questo che si lasciano andare ad espressioni non proprio consone ad una diretta televisiva. "Teste di ca**o!", sbotta uno; "Str***i" si sente da un'altra voce; "Veramente anni di vita persi" dice invece l'inviata di Barbara D'Urso che dallo studio cerca di metterci una toppa, dichiarando: "Purtroppo, naturalmente, essendo così in diretta arrivano anche delle esclamazioni che non facevano parte del servizio".

