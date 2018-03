Pippo Inzaghi e Angela Robusti fidanzati?/ I due avvistati insieme a Milano: l'ex corteggiatrice e l'amore...

Filippo Inzaghi ci ricasca con Uomini e donne e dopo il presunto interessamento a Rosa Perrotta, sembra che il campione si sia lasciato conquistare dall'ex corteggiatrice Angela Robusti

28 marzo 2018 Hedda Hopper

Filippo Inzaghi Angela Robusti

Nei giorni scorsi avevamo già parlato della possibile liason tra Filippo Inzaghi e l'ex corteggiatrice Angela Robusti ma, a quanto pare, questa volta proprio Chi, che aveva lanciato l'amo, va a fondo nella questione. Sul nuovo numero del settimanale di Alfonso Signorini, si parla dei due come possibile coppia. In particolare, i due sono stati beccati insieme all'ingresso dell'hotel Me Milan Il Duca per un aperitivo mordi e fuggi. Inzaghi e Angela Robusti non sono stati immortalati in attegiamenti intimi o alle prese con abbracci e baci ma i loro incontri potrebbero confermare che ci sia un interesse reciproco che li spinge, ormai da settimane, a incontrarsi in città. Proprio sui social lei ha postato alcuni versi di Alda Merini in cui parla dell'amore e della voglia di innamorarsi lasciando intendere che le voci su una liason con Filippo Inzaghi non le stanno destando "problemi", anzi. L'ex corteggiatrice di Manuel Vallicella e Luca Onestini scrive: "L’amore è un mistero. Perché mai ci innamoriamo? È un grande furore che ci placa di tutti i nostri tormenti, è una grande pena che ci guarisce da tutte le guerre..L’innamorato è uno strano guerriero che sorride e vuole bene agli altri. L’innamorato fa sbocciare tutte le rose del mondo, ma gli altri le calpestano per un impulso improvviso di bruciante gelosia.”

I DUE INSIEME AL MATRIMONIO DI SIMONE INZAGHI?

L'ex bomber della Juventus e del Milan è famoso per le sue storie d'amore e per le donne che ha sempre avuto al suo fianco. Da Aida Yespica a Samantha De Grenet, da Alessia Ventura alla possibile infatuazione per l'ex tronista Rosa Perrotta (che aveva rivelato di aver ricevuto alcuni suoi messaggi via social). Al momento non c'è ancora la conferma ufficiale della liason ma quello che è certo è che la prova del nove potrebbe presentarsi presto. Proprio la prossima estate, Simone Inzaghi, fratello di Pippo, sposerà Gaia Lucariello e in quel caso toccherà proprio all'allenatore vestire i panni di tesimone dello sposo, sarà a quel punto che presenterà al grande pubblico la sua nuova, presunta, fiamma? Potrebbe essere proprio Angela ad accompagnarlo alla cerimonia portando alla luce del sole la loro relazione e mettendo fine ai pettegolezzi.

