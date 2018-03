Roberta De Grazia/ Uomini e Donne: Mariano Catanzaro ha cambiato idea su di lei

La napoletana Roberta De Grazia è tra le corteggiatrice di Mariano Catanzaro al trono classico di Uomini e Donne. Il tronista è prossimo alla scelta.

28 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Al trono classico di Uomini e Donne, tra le corteggiatrice di Mariano Catanzaro c’è anche la napoletana Roberta De Grazia. Oggi, mercoledì 27 marzo, verrà mandata in onda l’esterna tra il tronista e la corteggiatrice che si svolge per le vie di Napoli. Roberta dice di sentirsi protetta al suo fianco, mentre a Mariano sembra di camminare con la sua fidanzata. I due si fermano in un bar dove si scambiano alcune confessioni: il tronista ammette che nutriva dei dubbi su di lei soprattuto per la sua giovane età, ma conoscendola meglio sta cambiando idea. Roberta confessa di aver avuto dei problemi dopo la separazione dei suoi genitori. Inoltre ammette che vorrebbe scrivergli dei messaggi durante il giorno, ma sa di non poterlo fare. Per questo li ha conservati sul sul cellulare e coglie l’occasione per farli leggere al tronista. Immancabile arriva il bacio. In studio Roberta non trattiene le lacrime e Mariano si alza per asciugargliele. Dopodiché il tronista annuncia che la sua scelta è già in studio…

Critiche per Roberta De Grazia

Sui social i fan di Uomini e Donne hanno spesso criticato il tronista Mariano Catanzaro, accusato di non essere troppo serie con le sue corteggiatrici. Non sono mancate critiche anche per Roberta De Grazia, ma anche qualche battuta ironica: “Sta Roberta parla come Donna Imma. Con Mariano effettivamente sarebbero una bella coppietta” e “Mariano si è trovato meglio con Roberta perché parla come lui”, hanno scritto due utenti su Twitter. C’è anche chi fa il tifo per la coppia: “Shippo troppo Mariano e Roberta. Sono perfetti assieme. Chi si assomiglia si piglia”. Federica Pattacini, ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, ha criticato la giovane Roberta: “A meno che non ci siano sorprese o new entry, penso che arriverà alla fine con Valentina Pivati e Roberta De Grazia! E a questo punto spero che scelga Valentina… Roberta invece è la classica bambina che attacca e offende gli altri per apparire! E poi si è visto quanto ci ha impiegato a dargli un bacio.. per non essere volgare!”, ha detto la ragazza intervistata da Isa e Chia.

