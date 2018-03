Selvaggia Lucarelli si dimette da Rolling Stone/ “Via per tante ragioni, voglio qualcosa di mio!”

28 marzo 2018 Valentina Gambino

È terminata dopo pochissimi mesi, la collaborazione tra Selvaggia Lucarelli e Rolling Stone Italia. La nota blogger infatti, circa tre mesi fa aveva aperto il 2018 con il ruolo di direttrice della parte web della famosa rivista di musica. Anche in questo caso, non senza polemiche in quanto per molti, il suo ruolo era imprevisto quanto impossibile da conciliare per il tema trattato. Dopo circa 90 giorni, il giudice di Ballando con le Stelle ha precisato su Twitter di avere dato le dimissioni: "Ho dato le dimissioni da Rolling Stone 10 giorni fa. Le ragioni sono molteplici e hanno a che fare col mio modo di intendere il giornalismo, la libertà di opinione, il rispetto per chi lavora, quello tra colleghi ma anche col desiderio di fare finalmente qualcosa di mio. È ora". A quanto pare quindi, la nota influencer e blogger ha in cantiere un progetto tutto suo e probabilmente c’era anche da aspettarselo. Proprio la Lucarelli era stata chiamata dalla nota testata giornalistica per ringalluzzire la sua parte social e così è stato. Come riporta Blogo infatti, in circa tre mesi di attività il portale è passato da 1.400.000 utenti unici al mese e oltre 7.700.000 pagine viste al mese a 4 milioni di utenti unici e 23 milioni di pagine viste.

A questo punto, dopo aver lasciato la direzione web di Rolling Stone Italia, siamo curiosissimi di scoprire il nuovo progetto web di Selvaggia Lucarelli che tramite Twitter, ha precisato di non vedere l’ora di dedicarsi per intero a qualcosa di esclusivamente suo e dovrebbe proprio trattarsi di una testata giornalistica. Recentemente intervistata da IlGiornaleOff, la scrittrice Rizzoli ha ironicamente affermato che Barbara d'Urso è la più antipatica della televisione italiana e non vorrebbe mai essere in una trasmissione con lei. Pochissimo tempo fa però, si parlava proprio di una possibile partecipazione della ruspante napoletana proprio nel ruolo di ballerina per una notte nel corso di Ballando con le Stelle: cosa potrebbe accadere? Proprio sulla d'Urso, durante l'intervista si ritorna ancora parlando delle persone peggiori incontrate nella sua vita: "Un ex fidanzato, una persona che non ha protetto la grazia del mio cuore. Non avevo mai sofferto per amore: non mi sentivo più capace di scrivere e di lavorare, non mi piacevo più e quindi invece di andare in analisi andavo dalla D’Urso! Credevo che il massimo a cui io potessi ambire fossero le litigate con Karina Cascella!".

Ho dato le dimissioni da Rolling Stone 10 giorni fa.Le ragioni sono molteplici e hanno a che fare col mio modo di intendere il giornalismo, la libertà di opinione, il rispetto per chi lavora, quello tra colleghi ma anche col desiderio di fare finalmente qualcosa di mio.E' ora! ;) — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 28 marzo 2018

