Striscia la notizia/ Pinuccio torna a parlare del caso dell’ex assessore Mazzarano

28 marzo 2018 Redazione

Questa sera, mercoledì 28 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone e che ieri ha registrato una media di 4.922.000 spettatori con uno share del 18.7%. Tra i servizi più seguiti di ieri sera quello di Pinuccio, che ha reso noti nuovi audio tra Michele Mazzarano e Emilio Pastore. L’uomo ha accusato l’ormai ex assessore di avergli promesso di assumere i suoi due figli in cambio della concessione gratuita di un locale per la campagna elettorale delle regionali del 2015. Al termine del servizio, Ficarra e Picone hanno rivelato che in giornata Pinuccio si è recato al Consiglio regionale per assistere all’assemblea ma gli è stato negato l’accesso: “Mi hanno fermato dicendo che bisogna chiedere un permesso al presidente del consiglio regionale pugliese. Ma senza moduli, un cittadino come fa?”, ha detto l’inviato. Striscia garantisce che Pinuccio tornerà a parlare del caso dell’ex assessore.

Spazzatura Kilometrica di Max Laudadio

Arriva la primavera e torna Spazzatura Kilometrica, la grande gara a squadre di raccolta di spazzatura differenziata, giunta alla sua settima edizione. Quest’anno la manifestazione si svolgerà domenica 8 e domenica 15 aprile a Cuasso al Monte e a Porto Ceresio. Spazzatura Kilometrica è stata ideata dall’Associazione ON fondata da Max Laudadio: “Anche quest’anno ci auguriamo di ricevere centinaia d’iscrizioni da tutta la provincia di Varese e, come sempre, prometto a tutti i partecipanti due ore di divertimento nello spirito di una grande caccia al tesoro, a favore di un ambiente più pulito e quindi più bello”, ha detto l’inviato di Striscia la notizia, come riporta Varese News. Le due squadre che raccoglieranno più spazzatura differenziando al meglio plastica, vetro e mozziconi di sigaretta, trascorreranno una settimana di vacanza al resort Delphina in Sardegna. Accanto ai volontari dell’associazione ON ci saranno Amsa, Aspem ed Econord. L’8 aprile ci saranno anche i sommozzatori di GoDiving, mentre i ciclisti di ValceresioBike il 15 aprile.

