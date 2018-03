THE RIVER WILD - IL FIUME DELLA PAURA/ Su Iris il film con Meryl Streep (oggi, 28 marzo 2018)

The River Wild - Il fiume della paura, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Meryl Streep e Kevin Bacon, alla regia Curtis Hanson. La trama del film nel dettaglio.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST MERYL STREEP E KEVIN BACON

Il film The River Wild - Il fiume della paura va in onda su Iris oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.00. Un thriller del 1994, diretto dall'ottimo regista americano Curtis Hanson. Nel cast troviamo attori che non necessitano di tante presentazioni, al fianco della grande Meryl Streep (può bastare un palmares di 21 candidature agli Oscar di cui ben tre statuette dorate troneggiano nella sua bacheca degli awards cinematografici?), troviamo un Kevin Bacon qui in grande spolvero. L'attore americano ben figura accanto ad una delle icone femminili del cinema mondiale così come recitano ottimi ruoli anche i comprimari di lusso David Strathairn (candidato all'Oscar per il film 'Good night and good luck') e Joseph Mazzello, talentuoso sin dalla tenera età quando interpretava pellicole di successo come 'Viaggio in Inghilterra' o 'Presunto innocente'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE RIVER WILD - IL FIUME DELLA PAURA, LA TRAMA DEL FILM

Gail Hartman (Meryl Streep) è la classica borghese americana di ottimo successo professionale, con una famiglia composta dal marito e da due figli, apparentemente felice, in realtà davvero insoddisfatta della sua vita. Ama l'avventura, in particolare il rafting e spesso lascia sola la famiglia per concedersi le sue avventure fluviali sul gommone, un aspetto della vita che non va a genio al marito, il quel si sente trascurato, sentimento condiviso anche dai figli. Gail parte per il Montana, la attendono canyons e rapide, e porta con se il cane e il figlio, ma sarà raggiunta anche da Tom, il marito (David Strathairn). Le cose procedono bene, la famiglia si diverte, incontrano due uomini simpatici con i quali condividono le serate dei campeggio del post-rafting, Wade (Kevin Bacon) e Terry (John C. Reilly). Ma l'idillio è destinato ben presto a terminare, durante i festeggiamenti di un altro appassionato di rafting, Roarke Hartman (l'attore Joseph Mazzello), Wade si dimostra al termine della serata ciò che veramente è, uno psicopatico killer che prende in ostaggio la comitiva legandoli e imbavagliandoli sui rafting aiutato in questo dal compagno di delitti Terry. Inizia così un'avventura che si mostra disavventura per la famiglia di Gail che non accetta la situazione, non si arrende al tentativo di ritrovare la libertà. Dapprima Tom, il marito, riesce a rubare durante la notte la pistola di Wade ma, scoperto proprio dallo psicopatico, riesce comunque a fuggire divenendo mina vagante per la coppia di killers. Cosa succederà quindi alla famiglia Hartman? Riuscirà nell'impresa di ritrovare la libertà consegnando alla giustizia i due folli omicidi sequestratori?

