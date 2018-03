UNA VITA / Anticipazioni 28 marzo: Mauro continua ad essere ossessionato da Cayetana?

Anticipazioni Una Vita, puntata 28 marzo: Sara e Fernando continuano a tenere sotto controllo i movimenti di Mauro, convinti che lui sia ossessionato da Cayetana.

28 marzo 2018

Una Vita

Mauro e Teresa, protagonisti della telenovela Una Vita, hanno deciso che niente e nessuno potrà separarli in futuro: la coppia ha rischiato di perdersi per sempre, motivo per cui entrambi hanno promesso di non ripetere gli errori del passato. Teresa cercherà quindi di avere maggiore fiducia nell'amato, mettendolo al primo posto nei suoi pensieri. Maro invece non si farà più coinvolgere dalle questioni di Cayetana, colei che più di ogni altro ha messo in discussione il loro amore. Eppure, gli intrighi di Sara potrebbero riaprire una vecchia ferita della coppia: nell'episodio odierno, che Canale 5 trasmetterà dalle ore 14:10, Sara entrerà ancora nell'appartamento dell'agente e gli prenderà i documenti relativi proprio alle sue indagini sulla Sotelo Ruz. Ne uscirà l'immagine di un uomo che proverà una vera fissazione nei confronti di Cayetana, tanto da avere scoperto dei dettagli fin troppo intimi del suo passato.

UNA VITA: HUERTAS GRIDA VENDETTA

Questo pomeriggio a Una Vita, Sara consegnerà a Fernando i documenti trovati a casa di Mauro ed entrambi giungeranno ad un conclusione: Mauro è ossessionato da Cayetana, motivo per cui anche Teresa dovrà essere informata dei rischi da lei corsi. E se lui stesse con lei solo per arrivare alla Sotelo Ruz? I due innamorati potrebbero trovarsi presto davanti un nuovo ostacolo, causato da una nuova coppia di antagonisti. Nel frattempo, altri abitanti di Acacias 38 si troveranno ad affrontare un periodo cruciale della loro vita. Sarà questo il caso di Felipe, ancora alle prese con una crisi apparentemente insanabile con Celia: la donna non vorrà più saperne del marito e allo stesso tempo sarà molto vicina a Cruz, mettendo a rischio la sua libertà pur di aiutare il malvivente. L'avvocato, invece, metterà le cose in chiaro con la sua ex amante, dicendole che non torneranno insieme. Parole che non piaceranno affatto alla domestica, che giurerà vendetta...

