Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sossio Aruta lascia il programma? Troppi "errori" per il web (Trono Over)

28 marzo 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

Continua ad essere lui uno dei cavalieri più discussi di Uomini e Donne. Sossio Aruta, noto cavaliere del trono Over, nelle ultime puntate è tornato a scatenare le critiche del pubblico a casa oltre che in studio per il suo comportamento con le dame. Lo farà ancora di più nel corso delle prossime puntate, quando scopriremo che il cavaliere non solo sta uscendo contemporaneamente con due dame ma con entrambe ha avuto rapporti intimi alla prima sera. Ma non è tutto perchè, come svelano le anticipazioni diffuse dal gruppo Facebook "Uomini e Donne Original Club", Sossio continua ad intromettersi nella storia tra Ida e Riccardo. Questo non fa che alimentare i sospetti e le critiche di chi crede che il cavaliere sia in studio soltanto per visibilità, cosa per molti palesata dal fatto che non manca occasione che lui non sponsorizzi il suo libro.

GEMMA FURIOSA CON SOSSIO: IL PUBBLICO APPOGGIA LA DAMA

A scatenare nuove critiche per Sossio è stato anche il comportamento avuto con Gemma Galgani nel corso dell'ultima sfilata andata in onda. In quell'occasione Gemma però è sbottata, chiedendo l'intervento della De Filippi: "Sossio che non si permettesse più in questa trasmissione di minacciarmi da là dicendomi che mi dà zero. - è sbottata la dama - Non fa altro che minacciare dicendomi ti do zero, ti do zero. Io me ne fot** proprio del suo voto, ma lui non minacciasse. Non ha fatto altro che avere un tono minaccioso e questo non lo accetto". Il web si è poi schierato dalla parte della dama, tornando ancora una volta ad accusare il cavaliere. Le continua polemiche nei confronti di Sossio potrebbero rendere realtà l'addio del cavaliere al Trono Over?

