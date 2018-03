Uomini e Donne Oggi/ In onda il trono classico, video anteprima: Virginia e il duro no a Nicolò (28 marzo)

Uomini e Donne, oggi 28 marzo 2018 in onda il trono classico. Nicolò Brigante bacia appassionatamente Marta, invece va male con Virginia Stablum...

28 marzo 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Classico. La puntata di ieri si è conclusa con il trono di Nilufar Addati che scopriamo aver deciso di uscire ben due volte con Giordano Mazzocchi, lasciando Nicolò Ferrari molto perplesso. Ma in studio non mancano le critiche per la tronista da parte di Gianni Sperti che trova si interessi più al trono degli altri che al suo, commento che scatena la risposta di Nilufar. Si passa poi al trono di Nicolò Brigante che ha deciso di recarsi a casa di Virginia Stablum. La scorsa settimana la ragazza aveva dichiarato di non voler più uscire in esterna con lui dopo il gesto fatto per Marta (le ha presento suo padre subito dopo la sua dichiarazione d'amore), ed è per questo che nella nuova esterna, Virginia rifiuta di vederlo.

NUOVO BACIO TRA NICOLO' E MARTA

La redazione di Uomini e Donne decide di salire a casa di Virginia senza Nicolò, e la corteggiatrice si sfoga, negando categoricamente di incontrarlo. Per l'esterna con Marta Pasqualato, la ragazza organizza una location con tanti bigliettini che poi concludono con la frase "Ti voglio mio". Tra i due scatta così un nuovo bacio appassionato, che scatena le furie di Virginia. Ma la corteggiatrice viene però redarguita da Tina Cipollari che trova eccessivo il suo comportamento e la invita a "ridimensionarsi". Si conclude poi con le ultime esterne di Mariano Catanzaro che, ancora una volta, non saranno prive di baci e di polemiche anche nello studio di Uomini e Donne. (Clicca qui per il video anteprima)

