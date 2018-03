Uomini e Donne/ Trono a rischio per Mariano Catanzaro? L'attacco di Maria De Filippi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi

28 marzo 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Il trono di Mariano Catanzaro continua a destare molte perplessità e, soprattutto, molte critiche. Il comportamento del tronista di Uomini e Donne non convince il pubblico del trono Classico, le stesse corteggiatrici e, come svelano le anticipazioni dell'ultima registrazione, anche la stessa Maria De Filippi. La conduttrice, proprio nel corso dell'ultimo incontro con i tronisti, ha infatti criticato Mariano per il comportamento con le sue corteggiatrici, ritenendo che il tronista stia fingendo e che non sia riuscito finora a costruire nulla di vero con alcuna delle ragazze scese in studio per lui. Un brutto colpo per Mariano, al quale è stato dedicato nel corso dell'ultima registrazione poco tempo rispetto agli altri tronisti, e del quale, come svela il Vicolo delle News, è stata fatta vedere una sola esterna.

Maria De Filippi rimprovera Mariano Catanzaro

Mariano dovrà cercare di "cambiare strada" a Uomini e Donne, decidendo di metterci davvero se stesso e il suo cuore in questo percorso se davvero desidera trovare la donna che potrà essere della sua vita. Se così non fosse, è chiaro che il suo trono, di fronte anche alle parole di Maria De Filippi, sarà a forte rischio. Ben diversa invece la situazione di Nicolò Brigante che ormai sembra essere vicino a fare la sua scelta che pare potrebbe arrivare proprio nel corso della prossima settimana. Virginia Stablum e Marta Pasqualato sono riuscite, seppur in modi diversi, a conquistare un posto nel cuore del bel tronista che, ormai, sembra aver capito chi tra le due desidera davvero. E tutto sembra far pensare a Marta...

