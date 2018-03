VALERIA MARINI / Le si rompe il vestito in diretta: imbarazzo e risate a L'Isola dei famosi 2018

Valeria Marini, presente nello studio de L'Isola dei famosi, è stata protagonista di un divertente siparietto trash con la rottura del suo abito attillato.

28 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Valeria Marini

Valeria Marini continua a divertire, rappresentando un vero esempio di trash nell'ultima edizione de L'Isola dei famosi 2018. La showgirl è infatti uscita di scena nella diretta di ieri riservando un divertente siparietto a causa di un inconveniente con il suo vestito: forse a causa delle sue forme troppo attillate, l'abito si è strappato proprio al livello del lato B, rendendole molti difficili i movimenti. Un problemino che la Marini non ha tenuto nascosto nel momento in cui Alessia Marcuzzi l'ha salutata: "Non mi posso girare perchè mi si è rotto il vestito!", ha confessato la Valeriona nazionale, che ha inevitabilmente causato le risate del pubblico presente in studio. In suo soccorso è dunque scesa la stessa conduttrice che ha cercato di coprire l'amica con i fogli della scaletta, che poi le sono caduti di mano. Tra trash, risate e qualche applauso, Valeria Marini è comunque uscita dallo studio a testa alta, non perdendo mai il sorriso nonostante il piccolo incidente.

VALERIA MARINI TORNA IN STUDIO

Valeria Marini ha portato risate e divertimento nella diretta di ieri sera de L'Isola dei famosi 2018, durante la quale le si è strappato il vestito in diretta, rendendo necessario l'intervento di Alessia Marcuzzi. Ma il siparietto non è finito qui, perché poco dopo Daniele Bossari si è accorto che la showgirl aveva dimenticato il suo inseparabile cellulare sulla poltrona nella quale era stata seduta fino a pochi minuti prima e quindi la bionda vamp è riapparsa in studio, cercando di nascondere nel miglior modo possibile lo strappo presente nel lato B. Anche in questo caso le risate non sono mancate, soprattutto quando l'opinionista ha confessato di non essere riuscito per questioni di tempo a leggere i segreti nello smartphone della collega. Valeria comunque ha ripreso il suo telefono e se n'è uscita, questa volta definitivamente...

