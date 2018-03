Valentina Pivati/ Uomini e Donne: baci e coccole con Mariano Catanzaro

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna del tronista Mariano Catanzaro con la sua corteggiatrice Valentina Pivati.

28 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Valentina Pivati (Facebook)

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andranno in onda le esterne del tronista Mariano Catanzaro con le sue corteggiatrici. Si parte con Valentina Pivati. Il tronista ha raggiunto la ragazza in camerino, al termine della scorsa registrazione. La corteggiatrice non nasconde di essere molto arrabbiata di non essere portata spesso in esterna. Dopo qualche coccola sul divano i due finiscono per baciarsi. Si passa all’esterna vera e propria: Mariano e Valentina si danno appuntamento in un ristorante. La corteggiatrice, con un lungo abito da sera nero, arriva puntuale mentre il tronista decide di farle uno scherzo e di spiare le sue reazioni. Mariano finge di non presentarsi all’appuntamento e le fa recapitare un messaggio in cui scrive che le coccole dell’ultima volta le sono bastate. Valentina sta per perdere le staffe, quando Mariano fa la sua apparizione. Durante la cena Mariano rivela un aspetto del suoi carattere che aveva tenuto nascosto: il tronista dice di essere preoccupato della scelta perché non vuole ferire nessuno. Il napoletano non riesce a trattenere le lacrime, prontamente asciugate da Valentina che lo consola con un bacio.

Mariano prossimo alla scelta?

Federica Pattacini, ex corteggiatrice di Mariano, fa il tifo proprio per la Pivati: “A meno che non ci siano sorprese o new entry, penso che arriverà alla fine con Valentina Pivati e Roberta De Grazia! E a questo punto spero che scelga Valentina, perché tra tutte quelle che ci sono ora penso sia la più vera!”, ha detto in una recente intervista a Isa e Chia. Sui social il trono di Mariano Catanzaro è molto criticato da i fan di Uomini e Donne: “Comunque io non starei a corteggiare Mariano nemmeno se mi pagassero milioni” e “Io provo vergogna per le corteggiatrici di Mariano!! Ma come si fa a volere un uomo del genere?!”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Valentina Pivati, però, sembra essere riuscita a conquistare il favore del pubblico: “Shippo troppo Mariano e Valentina”, “Valentina non dovevi baciare Mariano. Te la dovevi un po’ tirare” e “Valentina a me piace con Mariano e si vede che è sotto un treno”. Alcuni fan della corteggiatrice, però, non capiscono la sua decisione di corteggiare il tronista: “Valentina ma perché corteggi il soggetto qui presente come Mariano? Sprecata proprio” e “Valentina sembri così carina e intelligente ma perché sei ancora la a perdere tempo con Mariano? Perché?”, si chiedono su Twitter. Stando alle anticipazioni di Witty Tv oggi Mariano Catanzaro lascerà tutti spiazzati: “In studio oggi c’è la mia scelta...”.

© Riproduzione Riservata.