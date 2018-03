Vincitore Dance Dance Dance 2018/ Chi vincerà tra le sorelle Provvedi e la coppia Marino-Berruti?

Vincitore Dance Dance Dance 2018: Silvia e Giulia Provvedi da una parte, Cristina Marino e Giulio Berruti dall'altro si contendo la vittoria. Chi trionferà?

28 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Una finalissima all’insegna dello show. E’ questo quello che accadrà nella finalissima di Dance Dance Dance in onda oggi, mercoledì 28 marzo, in prima serata su Fox Life. A contendersi il titolo di vincitore saranno due coppie molto diverse. Da una parte ci sarà la coppia formata da Giulia e Silvia Provvedi e, dall’altra, la coppia formata da Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero e dall’attore Giulio Berruti. Quattro concorrenti molto diversi tra loro che, in queste settimane, si sono impegnati, allenati duramente e affrontati anche momenti difficili. Solo una coppia sarà eletta vincitrice dai giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Deborah Lettieri e Daniel Ezralow che dovranno giudicare non solo le esibizioni che vedranno in finale, ma terranno conto anche di tutto il percorso fatto da entrambe le coppie. Sono tanti, infatti, i miglioramenti fatti dalle due coppie ma solo una riuscirà a conquistare la fiducia della giuria: chi sarà, dunque, a trionfare?

IL PERCORSO DI GIULIA E SILVIA PROVVEDI, CRISTINA MARINO E GIULIO BERRUTI

Silvia e Giulia Provvedi sono due ragazze con la musica nel sangue. Partite da X Factor hanno percorso una lunga strada che le ha portato a ballare sul palco di Dance Dance Dance. Le due sorelline hanno affrontato con coraggio tutte le prove dimostrando davvero talentuose. Sono state loro, infatti, le prime a conquistare un posto in finale conquistando i consensi della giuria che, settimana dopo settimana, ha premiato il loro impegno, ma anche la loro bravura. Nel corso del percorso si sono anche emozionati tirando fuori la parte più emotiva di se stessa. Per vincere, però, dovranno battere una coppia agguerritissima come quella di Cristina Marino e Giulio Berruti che, settimana dopo settimana, sono rimasti in gara nonostante abbiano rischiato più volte di essere eliminati. In semifinale sono stati i protagonisti di una straordinaria rimonta e con la vittoria ad un passo non hanno alcuna intenzione di fermarsi ora. Tra le due coppie, sicuramente quella di Cristina e Giulio è quella che ha fatto più miglioramenti. Basterà questo per la vittoria?

