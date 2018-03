Virginia Stablum/ Uomini e Donne: la corteggiatrice respinge Nicolò Brigante. Il consiglio di Tina Cipollari

Virginia Stablum, corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, ha rifiutato un'esterna con il tronista Nicolò Brigante. In studio Tina Cipollari la invita a non essagerare.

28 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

Eccezionalmente di mercoledì su Canale 5 tornano i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, che lunedì non è andato in onda per rispetto di Fabrizio Frizzi. Ieri, la puntata del programma di Maria De Filippi è stata dedicata alle troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Oggi, invece, è il turno dei tronisti Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro. Si parte con Nicolò e Virginia Stablum, che nelle scorse puntate aveva annunciato di non voler più andare in esterna con il tronista. Nicolò si presenta a casa di Virginia a Verona, ma lei non vuole scendere perché sta soffrendo a causa sua e le farebbe solo del male vederlo. La corteggiatrice ammette di esserci rimasta male quando Nicolò ha presentato a Marta il padre, dopo che lei gli aveva confessato di essere innamorato di lui. La redazione sale a casa di Virginia senza Nicolò, ma la ragazza ribadisce di non voler assolutamente vedere il tronista. Dopo aver insistito più volte, Nicolò se ne va mandando a quel paese la ragazza.

Virginia tornerà in esterna con Nicolò?

In studio, dopo aver visto l’esterna di Nicolò e Marta in cui i due si sono baciati appassionatamente, Virginia si arrabbia e non rimpiange di non essersi presentata in esterna visto quello che il tronista fa con la rivale. L’opinionista Tina Cipollari critica duramente Virginia Stablum, dicendo che nessuno è mai morto per essere una “non scelta” e che non dovrebbe insistere ancora ma andare in esterna con Nicolò. L’opinionista precisa che le sue parole non sono per sostenere Marta. Alla fine Virginia appare titubante sull’andare o meno in esterna la prossima volta. Il giorno dopo la registrazione di questa puntata Virginia Stablum ha scritto su Instagram: “Credo nella potenza di un abbraccio. Ho visto due persone abbracciarsi immensamente, e in quell’abbraccio c’era tutto ciò che volevano dirsi”. Tra i commenti un fan scrive: “Non ti sceglierà Nicolò... purtroppo! Hai sbagliato a dire che sei innamorata di lui, tenersi certe cose per sé fa bene... Per aver perdonato Marta evidentemente ha un sentimento forte che va oltre…”.

© Riproduzione Riservata.