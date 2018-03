Vittorio Brumotti, baci con una misteriosa bruna/ Nuovo amore per l'inviato di Striscia la Notizia?

Vittorio Brumotti beccato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di una misteriosa bruna con cui si concede baci e coccole: nuovo amore per l'inviato di Striscia la Notizia.

28 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Vittorio Brumotti

Nuovo amore per Vittorio Brumotti? Dopo Giorgia Palmas, beccata in compagnia di Filippo Magnini, l’inviato di Striscia la Notizia è stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia di una misteriosa bruna. Nel numero in edicola da oggi, Vittorio Brumotti si lascia andare con una ragazza dalla chioma riccia e bruna. Con un look casual formato da jeans, camicia scozzese e codino, Vittorio Brumotti, tra le braccia della misteriosa ragazza dal look total black lascia baci e coccole. Nessuno indizio su chi sia la donna in compagnia dell’inviato di Striscia la Notizia. Dopo le ultime disavventure con la sua troupe e che gli hanno fatto correre numerosi pericoli, Brumotti ritrova la serenità accanto alla sua nuova e presunta fiamma. Per il momento, tuttavia, Brumotti non rilascia dichiarazioni preferendo restare in silenzio e proteggere la sua vita privata. Anche con Giorgia Palmas, del resto, ha sempre vissuto con riservatezza la relazione.

VITTORIO BRUMOTTI, DA UNA BRUNA ALL’ALTRA

Dopo l’importante storia d’amore vissuta con Giorgia Palmas, ormai finita, Vittorio Brumotti potrebbe ricominciare da una nuova bruna. L’inviato di Striscia la Notizia continua ad avere una preferenza per le ragazze more come testimoniano gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi. Con un look selvaggio, Vittorio Brumotti continua a piacere e ad essere molto corteggiato. Il byker, però, potrebbe aver già trovato un nuovo amore, pronto ad occupare il posto vuoto lasciato da Giorgia Palmas. Sia l’ex velina che Brumotti hanno, ormai, voltato pagina. Nessuna possibilità che i due restino insieme, almeno stando agli ultimi gossip. Dopo aver formato per anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, dunque, sia la Palmas che Brumotti pensano al futuro senza alcun rimpianto per il passato.

