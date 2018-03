WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO/ Su Rai Movie il film con Channing Tatum (oggi, 28 marzo 2018)

White House Down - Sotto Assedio, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 marzo 2018. Nel cast: Channing Tatum e Jamie Foxx, alla regia Roland Emmerich. Il dettaglio.

28 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CHANNING TATUM

Il film White House Down - Sotto Assedio va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 21.10. Il film è stato diretto dal regista tedesco Roland Emmerich, amatissimo soprattutto quando il suo cinema si tinge di effetti speciali come in 'Stargate', 'Godzilla' o 'Indipendence Day', ma anche in pellicole diverse come nello storico 'Il Patriota' interpretato da Mel Gibson o nella pellicola sociale sui diritti degli omosessuali sulla vicenda reale dei moti di Stonewall intitolato semplicemente 'Stonewall'. Sul set di 'Sotto assedio - White House Down' si muovono infatti attori del calibro di Channing Tatum e Jamie Foxx. Al loro fianco la brava Maggie Gyllenhaal, apprezzata in 'World Trade Center', diretto da Oliver Stone e 'Il Cavaliere Oscuro' di Christopher Nolan. Onori nel cast anche alla vecchia gloria James Wood, immortale al fianco di Robert de Niro in 'C'era una volta in America'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

WHITE HOUSE DOWN - SOTTO ASSEDIO, LA TRAMA DEL FILM

L'agente della polizia della città di Washington DC, John Cale (Channing Tatum) cerca la notorietà cercando di entrare nello staff di security del Presidente nella Casa Bianca, un po' per riscatto personale, un po' per mostrare a sua figlia il suo valore. Per esaltare l'ufficialità della sua scelta invita la figlia ad una visita ufficiale alla Casa Bianca il giorno del suo colloquio, che non andrà però molto bene nonostante l'esaminatrice sia una vecchia compagna di scuola, Carol Finnerty (Maggie Gyllenhaal). Contemporaneamente un commando paramilitare, guidato dal vecchio ex membro delle security presidenziali Martin Walker (James Wood) irrompe nel sancta sanctorum, nel cuore pulsante della politica americana, proprio quella Casa Bianca nella quale John sta tenendo il suo colloquio. Il suo scopo è prendere in ostaggio il Presidente, un'occasione d'oro per John di mettersi in mostra esulando dai risultati del colloquio, uomo più d'azione che di dialogo. Lo scopo finale è quello di prendere in ostaggio il Presidente e convincerlo ad attaccare l'Iran come vendetta dei molti americani morti in quel paese, uno dei quali è suo figlio, un piano folle che John, aiutato anche da membri del congresso e dello staff presidenziale, cercherà di sventare. Ci riuscirà?

