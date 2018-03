X FACTOR 2018/ Emma Marrone e Sfera Ebbasta tra i nuovi giudici?

X Factor 2018, ultime notizie: Emma Marrone e Sfera Ebbasta tra i nuovi giudici? Fedez e Mara Maionchi verso la conferma nella nuova edizione del talent musicale

28 marzo 2018 Fabio Belli

X Factor 2018, cambiano i giudici?

Verso X Factor 2018: quella che sarà la dodicesima edizione del talent canoro potrebbe riservare molte sorprese. A partire dai giudici, che potrebbero cambiare formazione per metà. Sembra ormai certa la conferma di Fedez, che dal suo arrivo nel 2014 nella trasmissione ha caratterizzato molto il talent con la sua presenza, e di Mara Maionchi. Che è stata una pioniera di X Factor quando lo show andava ancora in onda sulla Rai, e che ha riscosso grandi consensi con il suo ritorno nella passata stagione dietro il tavolo dei giudici. Sembra che invece non faranno parte della partita Manuel Agnelli, dopo due stagioni ricche di consensi che dovrebbero però lasciare spazio ad altri progetti per il rocker, e Levante, che non sembra aver convinto il pubblico e ha visto la sua esperienza concludersi con un flop in gara e i suoi concorrenti eliminati prestissimo.

NUOVI GIUDICI, I MAGGIORI INIZIATI

Chi dovrebbe subentrare però a Manuel Agnelli e Levante dietro il tavolo dei giudici di X Factor 2018? Sembra proprio che i due maggiori indiziati al momento siano due grandi nomi della musica italiana, uno classico ed affermato, un altro emergente. Stiamo parlando di Emma Marrone e il "trapper" Sfera Ebbasta. La prima ha già un'ampia esperienza da coach ad "Amici" di Maria De Filippi, dove nella scorsa stagione ha sostituito proprio un altro ex grande nome di X Factor, Morgan. L'altro invece aumenterebbe la quota rap accanto a Fedez, portando però un nome della nuova generazione, con il boom della Trap che oltre Sfera Ebbasta ha tra i suoi maggiori esponenti, solo per citarne alcuni, Ghali e la Dark Polo Gang. Al momento si tratta solo di trattative, l'addio di Agnelli non è confermato al 100% al contrario di quello di Levante, che l'ha annunciato ufficialmente: dunque, in ogni caso ci sarà almeno un nuovo giudice al tavolo di X Factor 2018.

© Riproduzione Riservata.