AMADEUS RICORDA FABRIZIO FRIZZI / I soliti ignoti, l'omaggio all'amico scomparso: "Era una persona bellissima"

Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi nell'introduzione del programma 'I soliti ignoti - Il ritorno', un tempo condotto proprio dall'amico scomparso. Ecco le sue parole.

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Amadeus

Amadeus si è unico al coro di amici e colleghi che sul web e in televisione hanno ricordato Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso a causa di un'emorragia cerebrale nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo. Le sue toccanti parole sono state mandate in onda prima della puntata di ieri de 'I soliti ignoti - Il ritorno' (che ha ripreso la sua collocazione dopo due giorni di interruzione), il programma che lo stesso Frizzi aveva condotto dal 2007 al 2012 portandolo al successo. Attraverso un'anteprima introduttiva della durata di un minuto e mezzo, Amadeus ha espresso il suo sentito dispiacere per quanto accaduto, precisando la sua vicinanza alla famiglia del collega: "Fabrizio Frizzi non c'è più, per noi sono giornate difficili perché se n'è andato un collega ma soprattutto un grandissimo amico, una persona stupenda". Parole alle quali ha fatto seguito il ricordo del suo sorriso, che più di ogni altro mancherà ai suoi colleghi ma anche ai tanti italiani che lo seguivano quotidianamente su Rai 1.

L'OMAGGIO DI AMADEUS A FABRIZIO FRIZZI

Nell'introduzione della puntata di ieri sera de 'I soliti ignoti - Il ritorno', Amadeus ha espresso il suo sentito pensiero all'amico Fabrizio Frizzi e alla sua famiglia: "Questo studio è stata casa sua per diversi anni, è stato il primo conduttore dei Soliti Ignoti che ha sempre fatto in una maniera esemplare con il suo sorriso e la sua allegria. Mandiamo un grande abbraccio alla famiglia, a sua moglie Carlotta e alla bellssima figlia, Stella. Fabrizio era un grande professionista ma era soprattutto una bellissima persona. Ciao Fabrizio". Il video si è concluso con una serie di immagini riguardanti alcuni dei più bei momenti della carriera televisiva del conduttore scomparso, con il sottofondo musicale del brano 'Long and Winding Road' dei Beatles, band inglese alla quale Frizzi, grande appassionato di musica, era molto legato. Clicca qui per vedere il video delle sue parole.

