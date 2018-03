AMERICAN PIE - IL MATRIMONIO/ Su Italia 1 il film con Jason Biggs (oggi, 29 marzo 2018)

American Pie - Il matrimonio, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Jason Biggs, Alyson Hannigan e Thomas Ian Nicholas. La trama del film nel dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA JESSE DYLAN

Il film American Pie - Il matrimonio va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 23.55. Una pellicola comica che rappresenta il terzo capitolo della saga cinematografica di American Pie, che vede l'esordio alla regia della giovane Jesse Dylan. Il cast di protagonisti torna a essere formato da Jason Biggs, Alyson Hannigan, Thomas Ian Nicholas e Sean William Scott, tutti apparsi già nei capitoli precedenti. La trama ricalca a grandi linee la narrazione dei film precedenti, con il solito tratto di irriverenza e comicità sopra le righe. Per via dei contenuti decisamente espliciti, American Pie - Il Matrimonio è stato sottoposto ad una censura più o meno restrittiva. Il film viene spesso trasmesso in seconda serata proprio per questo motivo. Nel terzo capitolo di American Pie i personaggi principali appaiono decisamente più maturi rispetto ai precedenti capitoli, in particolare Jim e Michelle che finalmente dopo una lunga serie vicissitudini, riescono finalmente a coronare il loro sogno d'amore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN PIE - IL MATRIMONIO, LA TRAMA DEL FILM

Jim Levenstein riesce finalmente a chiedere la mano della sua fidanzata Michelle Flaherty. Gli amici Kevin e Paul, appena saputa la notizia, decidono di prendere parte ai preparativi per affiancare gli sposi nel giorno più importante della loro vita. Intanto Steve, che non è stato invitato al matrimonio, fa la sua comparsa a sorpresa nel corso del party di fidanzamento, affermando di voler prendere parte alla cerimonia di nozze a tutti i costi. Jim è costretto ad accettare di accoglierlo al matrimonio, con la promessa che questa volta Steve cercherà di rigare diritto. Come ovvio che sia Steve creerà, invece, una lunga serie di guai e tenterà di sedurre la sorella della sposa.

