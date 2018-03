ANDREA LO CICERO/ Temuto dai compagni per la vittoria finale? (Celebrity Masterchef Italia 2)

Andrea Lo Cicero nella seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia 2. Penalizzato da Davide Devenuto ed escluso da Anna Tatangelo nella prova esterna ad Amatrice.

29 marzo 2018 Francesca Pasquale

Andrea Lo Cicero a Celebrity Masterchef Italia 2

Andrea Lo Cicero è alle prese con i fornelli della cucina più famosa della televisione, Celebrity Masterchef Italia 2. L’ex rugbista conosciuto agli appassionati di questo sport come il barone in una recente intervista al portale rugbymeet per dire la sua circa il Torneo 6 Nazioni dell’Italia, ha avuto modo anche di parlare della sua esperienza al cooking game di casa Sky. Nello specifico, Andrea Lo Cicero ha confessato di amare molto la cucina considerandola una sorta di passeggiata di salute. Queste le sue parole: “Mi piace, è una passeggiata di salute, per cucinare bene basta fare le cose con passione. Cucino da sempre come tutti i rugbisti ho imparato a farmi da mangiare per forza di cose, ho iniziato a fare il giocatore di rugby professionista e a vivere lontano da casa a 18 anni. A Masterchef Celebrity ci metto tutta la mia passione per la cucina, poi ovviamente c’è il piatto che ti viene meglio e quello che ti viene peggio”. Ricordiamo che ha avuto un discreto successo la sua ricetta della Carbonara agli agrumi ma vediamo come si è comportato nell’ultima puntata di Celebrity Masterchef.

ANDREA LO CICERO, PENALIZZATO DA DAVIDE DEVENUTO

Nello specifico Andrea Lo Cicero, come tutti gli altri concorrenti si sono dovuti sottoporre alla prima Mystery Box che per l’occasione consisteva in un grosso acquario nel quale erano presenti pesci, molluschi e tutti i tipi di frutti di mare. Le Celebrities avevano il divieto di attingere agli ingredienti della cucina, ma piuttosto di creare dei piatti succulenti partendo soltanto dagli ingredienti presenti nell’acquario. Una bella impresa che ciascun concorrente ha deciso di affrontare in maniera differente. Ad esempio Andrea lo Cicero ha preparato una deliziosa crema di salicornia con tartare di frutti di mare, capesante scottate e alghe. Tuttavia ad aggiudicarsi la vittoria nella Mystery Box è stato Davide Devenuto che poi ha avuto la facoltà nell’invention Test di scegliere a chi dei suoi compagni affidare il piatto salato realizzato dalla chef Cristina Bowerman e a chi il dolce realizzato dall’inimitabile Maestro Iginio Massari. Davide ha deciso di penalizzare proprio Andrea Lo Cicero, insieme ad Orietta Berti, Anna Tatangelo e Lorenzo Amoruso considerati tra i più forti. Per quanto riguarda l’emozionante prova esterna, questa si è svolta ad Amatrice. All’interno del Polo del Gusto le Celebrities hanno preparato un piatto simbolo della tradizione ed ossia gli spaghetti alla amatriciana. Avendo Anna Tatangelo vinto l’Invention Test ha scelto la sua brigata escludendo uno dei suoi compagni. Ad essere scelto è stato proprio Andrea Lo Cicero che di fatto ci rimane male scegliendo Daniele Tombolini come l’altro capo Brigata che sfiderà quella di Anna Tatangelo. La squadra vincente risulta essere però quella di Anna Tatangelo.

