ANNA TATANGELO/ “Era un bel po' di tempo che non dicevo ‘sono orgogliosa di me’”

Anna Tatangelo, in questo momento impegnata nelle cucine di Masterchef per la seconda edizione dedicata ai concorrenti vip, questa sera raggiungerà il salotto del Maurizio Costanzo Show alla luce della recente rottura con Gigi D'Alessio. L'amata cantante, infatti, proprio nelle ultime settimane è stata la protagonista di un'accesissima querelle, nata da un'intervistata realizzata per Vanity Fair che non è andata giù alla giovane figlia del cantante partenopeo. Reduce dalle polemiche, nel talk show di Canale 5 Anna Tatangelo avrà quindi la possibilità di dire la sua su questa querelle e sulla fine del rapporto con Gigi D'Alessio, una storia d'amore che ha fatto sognare, suggellata con la nascita, qualche anno fa, del piccolo Andrea. In attesa della quarta puntata di Celebrity Masterchef Italia in onda domani, l'appuntamento con Anna Tatangelo è questa stasera su Canale 5.

UN GRANDE SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA

Alla fine ce l'ha fatta: Anna Tatangelo, dopo aver lottato a lungo nella cucina di Celebrity Masterchef Italia 2018, ha conquistato una preziosissima nomination nella gara dedicata alla Mistery box con il suo piatto "Capasanta su crema di fagioli". Unanime il parere dei tre giudici in sala, che dopo aver osservato il suo percorso, hanno premiato la sua idea di realizzare un piatto della tradizione, preparato per la prima volta utilizzando soltanto l'acqua di mare. "La crema è fatta bene, profonda, ha raccolto tutti i sapori degli ingredienti che hai messo dentro, che è una cosa non da poco. Per la capasanta la cottura è perfetta, l'uso delle alghe equilibrato, erano ingredienti molto difficili", ha ammesso con sicurezza Joe Bastianich nel commentare la sua portata. Il giudice ha aggiunto inoltre che il piatto realizzato dalla cantante è un piatto che in qualche maniera le somiglia, dal momento che, oltre all'apparenza, "sotto vi è sofisticazione, capacità e un grande cuore". Riuscirà Anna Tatangelo a confermare la sua leadership anche questa sera?

L'EMOZIONE NELLA CUCINA DI MASTERCHEF

"È un piacere conoscerti, sempre di più!". È con queste parole che Joe Bastianich ha concluso il suo commento sul piatto realizzato da Anna Tatangelo a Celebrity Masterchef Italia 2018, una preparazione nata non senza qualche piccola difficoltà, ma che la cantante è stata in grado di portare avanti realizzando una delle portate più interessanti della seconda puntata. "Sono rimasta a bocca aperta, ho pensato: 'sta parlando con me? Giuro, mi è venuto un brivido", ha ammesso la concorrente ripensando alle parole dell'illustre giurato, parole che hanno toccato profondamente il suo cuore fino a costringerla a fare una profonda riflessione: "Era un bel po' di tempo che non dicevo 'sono orgogliosa di me', mi hanno svegliato delle sensazioni bellissime, e quando le sensazioni le avverto in maniera sincera mi si sveglia qualcosa!". Anna Tatangelo, successivamente, è riuscita a confermare il suo primato anche nell'Invention test, dove la sua bavarese con salsa di barbabietola ha conquistato il parere dell'illustre giudice della puntata Iginio Massari, per il quale il suo piatto è stato "uno dei migliori dolci mangiati a Masterchef".

