ANNA TEDESCO / Conferma l'addio al Trono Over di Uomini e donne: "Tra me e Giorgio Manetti solo amicizia"

Anna Tedesco ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e donne a causa delle insinuazioni sul suo rapporto con Giorgio Manetti. L'intervista a Uomini e donne Magazine.

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Anna Tedesco

Anna Tedesco ha concluso la sua avventura nel Trono Over di Uomini e donne, dopo tre stagioni in cui è stata grande protagonista nella speranza di trovare il grande amore. Dietro le ragioni di tale decisione ci sono i rapporti non certo idilliaci con Gianni Sperti, a causa delle continue insinuazioni su una presunta relazione con Giorgio Manetti. Ma anche una segnalazione resa nota da Federica Pirri, ex fiamma del cavaliere fiorentino, l'ha mandata su tutte le furie. La Tedesco, infatti, non può accettare di essere infangata in questo modo, soprattutto perché tra lei e Giorgio c'è solo una bella amicizia. A sottolinearlo è lei stessa, in una recente intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine (il nuovo settimanale dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi) nella quale confessa: "I baci di cui tanto si discute risalgono a tre anni fa e nel contesto della trasmissione. Poi più niente. Tra me e Giorgio la scintilla non è mai scattata".

CON GIORGIO SOLO UNA BELLA AMICIZIA

Nell'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, Anna Tedesco conferma di non essersi mai vista con Giorgio Manetti al di fuori delle occasioni televisive. Le parole di Federica Pirri sono dunque assolutamente prive di fondamento: "Ma quali prove? È la sua parola contro la mia. Io ho sempre urlato la mia verità. Con Giorgio c'è stata una complicità a livello di amicizia e confidenze. Punto. Eravamo e siamo liberi, perché avremmo dovuto fare le cose di nascosto?" Per le false accuse ha quindi deciso di lasciare Uomini e donne, delusa per il modo con cui l'ex di Giorgio Manetti si è esposta contro di lei. A detta della Tedesco, la Pirri era solo gelosa perché il 'Gabbiano' l'aveva preferita a lei. In realtà però la loro frequentazione è durata solo alcune esterne, per un motivo molto chiaro: "Lui cercava il contatto fisico e ci sono stati dei baci. Io lo definii un marpione. Giorgio mi trovava fredda". Da qui la decisione di non frequentarsi più anche se dama e cavaliere si sono spesso sentiti al telefono, restando ottimi amici.

IL RITORNO A UOMINI E DONNE?

Anna Tedesco ha lasciato Uomini e donne ma ha comunque avuto modo di chiarirsi con Giorgio Manetti riguardo le insinuazioni fatte nei loro confronti. Alle pagine del tabloid Uomini e donne Magazine ha confessato di averlo sentito al telefono. "Ti ho sempre stimato come donna e come madre, e la cattiveria la lascio fuori", con queste parole il Gabbiano ha chiuso la querelle, augurandosi di non porre fine all'amicizia con Anna in seguito alle insinuazioni fatte da Francesca Pirri. Per quanto riguarda i contrasti con Gianni Sperti, la dama non riesce a capire per quale motivo lui abbia cambiato improvvisamente atteggiamento nei suoi confronti, dato che in passato era stato spesso dalla sua parte (soprattutto nel metterla in guardia su Nino). E proprio per quanto accaduto, non intende fare un passo indietro tornando a Uomini e donne. Non si pente quindi della scelta di lasciare la trasmissione, anche se non chiude definitivamente le porte: "Tornare? Oggi rispondo di no. Magari in futuro sì. Sempre se mi rivorranno".

