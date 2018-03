Al Bano/ Un docu film su sua madre al termine del talent show Rai (The Voice of Italy)

Al Bano, coach a The Voice of Italy. Il popolare cantante di Cellino San Marco è stato la vera rivelazione della prima puntata del talent show Rai

29 marzo 2018 Francesca Pasquale

Al Bano coach a The Voice

Archiviata la prima puntata del talent show Rai The Voice, Al Bano all’esordio come coach si è dimostrato la grande rivelazione. Molto particolari i suoi convincimenti ai vari talenti in gara ai quali per persuaderli ad entrare nella sua squadra spesso ha usato delle brevi frasi e slogan come ‘Con Al Bano andrai lontano’, ‘Con Al Bano hai la fortuna in mano’ che se non hanno tanto convinto gli aspiranti cantanti, hanno portato un po' di sorriso ai telespettatori che ne hanno subito apprezzato la sua presenza all’interno del programma riuscendo anche a vedersi come l’elemento fresco della trasmissione. Nelle ultime settimane Albano è finito sotto i riflettori per il triangolo amoroso che si sarebbe, secondo i bene informati, creato tra lui, Romina Power e la sua compagna Loredana Lecciso. Vi è stato infatti un brutto botta e risposta tra la Power e Loredana Lecciso, quando lui era in Cina e in Australia, discussione che ha complicato maggiormente la sua vita familiare. Ad alimentare il gossip è stato sicuramente il riavvicinamento professionale di Albano con Romina, i quali sono tornati ad esibirsi insieme. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Al Bano ha spiegato la sua verità su Loredana: “Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari. Come faccio a non esserle grato? Lo ripeto: grazie, Loredana. Ma basta, basta con le carte, so a cosa servono, posso farne a meno. Un grande amore sfocia nel matrimonio, ma quando, come me, lo hai già provato ed è finita com’è finita”.

AL BANO: “MIA MADRE È UNA PERSONA MIGLIORE DI ME”

Nella stessa intervista Al Bano, ha confessato che durante il tour con Romina Power è ben consapevole che le persone impazziscono per loro e vorrebbero vederli nuovamente insieme anche nella vita privata, tuttavia i due sono coscienti che seppur una bella favola d’amore, la loro è una relazione oramai finita: “Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi. Proseguiremo il tour in Germania a marzo, mi spiace solo che la tirino spesso in ballo sul privato, mettendole a volte in bocca parole inventate. Intendiamoci, quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei. L’abbiamo sopportata perché anche nelle migliori favole c’è sempre il risvolto negativo. Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà”. Ha proseguito, confessando chi è la vera e unica donna della sua vita: “Volete sapere chi è la vera donna della mia vita? Mia madre. Ha 95 anni ben portati, ho preparato un docufilm su di lei che andrà in onda quando finirà The Voice, mi ha emozionato molto. È una persona migliore di me, di una razza in via d’estinzione. Non ci sono più donne capaci di fare quello che ha fatto lei: sopportare la povertà, sottostare alle leggi di un Sud allora retrogrado per poi decidere di scappare a 17 anni e vivere il suo grande e unico amore fino in fondo”.

