Amici 17 serale 2018/ Anticipazioni registrazione 29 marzo: squadre, giuria e le sorprese del serale

Amici 17, anticipazioni registrazione 29 marzo 2018: quali ragazzi accederanno al serale? Squadre, commissione esterna e sorprese svelate oggi! (Puntata di sabato 31 marzo)

29 marzo 2018 Anna Montesano

Amici 17

Il serale di Amici 17 è davvero alle porte: sabato 7 aprile, in prima serata, i ragazzi che hanno avuto accesso al serale e si sono divisi in due squadre, danno il via alla sfida che porterà alla proclamazione del nuovo vincitore. Ed è proprio perché mancano davvero pochi giorni all'inizio della fase finale di Amici che Maria De Filippi ha deciso di anticipare la diretta del sabato che sarà quindi registrata, in modo da dare ai ragazzi un tempo maggiore per prepararsi alla puntata di sabato 7 aprile. La registrazione è prevista per oggi, 29 marzo, ed è durante questa che la scuola finalmente vedrà formarsi le due squadre che andranno a sfidarsi per la primissima puntata del serale 2018 di Amici, la Blu e la Bianca che, come annunciato da Maria De Filippi, non saranno guidate quest'anno dai direttori artistici.

AMICI 2018, CHI ACCEDERÀ AL SERALE?

Al momento i ragazzi che sono riusciti ad accedere al serale di Amici 17 sono: per i ballerini Bryan, Sephora e Lauren; per i cantanti Emma ed Einar. I posti ancora disponibili sono quindi 5, anche se Maria De Filippi non ha escluso la possibilità che possano aumentare e magari diventare in totale 12, cosa che darebbe posto ad altre 7 persone oltre a quelle che hanno già conquistato la maglia verde. Nella registrazione di oggi verranno finalmente svelati i nomi dei ragazzi che sono riusciti a conquistare il serale, iniziando dalla modalità della maggioranza. Maria De Filippi svelerà inoltre tutti i dettagli del serale e di come funzionerà quest'anno: la conduttrice ha infatti accennato che sarà suddiviso in tre fasi e vedrà i ragazzi sottoposti al giudizio di due commissioni. Una commissione esterna sarà composta da sei personaggi della musica e dello spettacolo - già svelati i nomi di Heather Parisi, Giulia Michelini e Simona Ventura - e una commissione interna composta dai professori.

