Anna Tatangelo/ Prende per le “palle” i giudici di Celebrity Masterchef Italia 2

Anna Tatangelo cucina le palle di toro nella nuova puntata di Celebrity Masterchef Italia 2 e conquista i giudici. Joe Bastianich sorpreso dalla cantante

29 marzo 2018 Anna Montesano

Anna Tatangelo a Celebrity Masterchef

Mentre il pubblico è in attesa di scoprire i dettagli della chiacchierata al Maurizio Costanzo Show con Gigi D'Alessio, i fan di Masterchef stanno assistendo alla nuova puntata di Celebrity Masterchef Italia 2 che vedono Anna Tatangelo alle prese con una prova per nulla semplice. Stavolta alla nota cantante di Sora è toccato cucinare le palle di toro, regalino fattole da Daniele Tombolini. Ma facciamo un passo indietro, all'inizio di questa nuova puntata che ha visto Orietta Berti trionfare nella prova della Mistery Box. Proprio dalla nota cantante parte una catena di assegnazione, che vede la Berti dare le rane da cucinare a Daniele e quest'ultimo scegliere proprio le palle di toro da dare ad Anna Tatangelo. Una sorpresa per nulla gradita dalla cantante che da subito inizia a chiedersi come poter cucinare un ingrediente simile, nonché mai visto finora.

Anna Tatangelo stupisce Joe Bastianich

L'inventiva, l'impegno e la determinazione della Tatangelo però riescono a vincere sul resto: Anna riesce a creare e per di più in pochi minuti, un piatto originale ed estremamente buono, che lascia i giudici senza parole. Ad assaggiare per primo le "cotolette di toro" è Joe Bastianich: il giudice di Mastechef rimane particolarmente colpito dal piatto e dichiara che mai si sarebbe aspettato una cosa simile dalla Tatangelo. "Riesci sempre a stupirmi Anna", ammette allora Bastianich, che lascia la postazione contento di quanto assaggiato. Si fa sempre più reale la possibilità che la Tatangelo sia la vincitrice di questa edizione di Celebrity Masterchef 2.

