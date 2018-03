Attacco di tosse per Lilli Gruber/ Video, Otto e mezzo: impossibile chiudere la puntata, ecco cosa è successo

Attacco di tosse per Lilli Gruber: Video, Otto e mezzo, per la giornalista è stato impossibile chiudere la puntata, ecco cosa è successo ed i commenti ironici della rete.

29 marzo 2018 Valentina Gambino

Attacco di tosse per la Gruber: l’ironia di Twitter

Attacco di tosse per Lilli Gruber. Inutile dire che, una cosa del tutto normale – accaduta però in televisione – si è trasformata in poche ore in preziosa roba virale che ha prepotentemente fatto il giro della rete. L’attacco improvviso ha però costretto la giornalista ad interrompere Otto e Mezzo in maniera improvvisa facendosi aiutare solo da alcuni chiari gesti. Tutto questo è accaduto ieri sera in onda su La7 quando, prima di chiudere la presentatrice ha salutato gli ospiti (Marco Damilano in studio, Marco Travaglio e Beppe Severgnini in collegamento) ma non ha portato a termite i saluti finali per il suo pubblico. Il perché? Un improvviso attacco di tosse che non le ha permesso di concludere il discorso che aveva precedentemente iniziato. “Grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio ad Atlantide di Andrea Purgatori che stasera parte dallo scandalo Facebook…”. Queste le ultime parole pronunciate dalla giornalista, che portandosi la mano sulla bocca ha salutato gli spettatori solo con la mano, dando la linea al programma successivo.

Nella speranza di potersi riprendere, Lilli Gruber ieri sera ha dovuto salutare gli spettatori solo con un gesto della mano. Causa attacco di tosse improvvisa, la giornalista ha dovuto concludere in questo modo la puntata di Otto e Mezzo di ieri, trasmessa come sempre su La7. Naturalmente questo piccolo imprevisto è stato immediatamente notato dalla rete ed è rimbalzato da un social a l’altro accompagnato da una clip diventata virale dopo pochissimo tempo. “Le devon voler bene anche i cameraman che l’hanno inquadrata fino all’ultimo rantolo”, si legge su Twitter. Poi anche la considerazione di Selvaggia Lucarelli, la blogger che ha da poco dato le dimissioni da Rolling Stone, ha cinguettato: “Alla sora Gruber j’è presa la tosse asinina”.

