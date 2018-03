BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci: “cosa succederà quando balleremo uniti?”

Ballando con le stelle 2018: Raimondo Todaro, maestro di Giovanni Ciacci, risponde alle polemiche. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira pronti per la nuova gara.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci sono sicuramente due dei protagonisti assoluti di Ballando con le stelle 2018. La coppia sta scatenando accese polemiche. La scelta di far ballare due uomini insieme, infatti, sta facendo torcere il naso a qualcuno. A rispondere alla bufera che si è scatenata in queste settimane è Raimondo Todaro, il maestro che sta trasformando Giovanni Ciacci in un ballerino. “La prima è una questione tecnica: non siamo pronti - dice il ballerino al settimanale Oggi -. Come Giovanni Ciacci deve imparare a guidare, anch’io devo imparare a fare la donna. Poi la partenza soft è stata una mia scelta. Ho pensato che il pubblico dovesse abituarsi alla vicinanza in pista di due uomini. Perciò ho detto 'cominciamo col fare Gene Kelly e Fred Astaire, così la gente ci fa l’occhio'. Ma se già ora succede tutto questo putiferio, cosa accadrà quando balleremo uniti?", ha detto il ballerino che, a chi li accusa di dare fastidio ai bambini, risponde – “Non diamo fastidio ai bambini. Mia figlia di 4 anni ha voluto mandare un messaggio vocale a Giovanni, 'mi raccomando balla bene e vinci".

MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA, PRONTI A RICONQUISTARE LA GIURIA

Dopo lo zero della scorsa settimana, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono pronti a riconquistare la giuria. Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, nonostante le non perfette condizioni fisiche a causa dell’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, l’attore e la sua maestra si sono comunque esibiti per restare in gara. La loro esibizione, però, non è stata considerata all’altezza della giuria che ha assegnato alla coppia 0. Nella prossima puntata, però, i due sono pronti a riscattarsi. Massimiliano Morra, infatti, ha ricominciato ad allenarsi e, sui social, ha dato appuntamento ai fans. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira intorno ai quali è esploso anche il gossip, dunque, riusciranno ad essere all’altezza delle aspettative della giuria e del pubblico?

