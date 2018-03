BEAUTIFUL / Eric mettele cose in chiaro con Ridge: lui non è suo figlio! (Anticipazioni 29 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 marzo: Eric e Ridge si incontrano in albergo ma la discussione non finisce nel migliore dei modi. Il perdono è ancora lontano...

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Una nuova puntata di Beautiful va in onda oggi su Canale 5, riportando alla ribalta i problemi all'interno della famiglia Forrester. Ridge ha insistito con Steffy per ottenere l'indirizzo dell'albergo in cui Eric si è rifugiato, dopo avere scoperto il tradimento di Quinn. E questo pomeriggio deciderà di correre da lui per chiarire la situazione, spiegare quanto accaduto e soprattutto convincerlo a tornare a casa. Ma la discussione avrà degli esiti ben diversi a quanto immaginato: Eric sarà furioso con il figlio, considerato l'unico e vero colpevole di quanto accaduto. Non gli era bastato rubargli altre donne in passato, ha dovuto anche rovinare la sua vita insieme a Quinn, la donna sulla quale aveva riposto fiducia e amore. La discussione finirà presto con il degenerare, riportando alla luce vecchi problemi: non solo i trascorsi sentimentali con lo scambio di mogli e fidanzate (con il riferimento soprattutto a Brooke) ma soprattutto il più doloroso dei trascorsi ovvero il loro vero legame biologico.

BEAUTIFUL: ERIC METTE LE COSE IN CHIARO CON RIDGE!

Nell'episodio di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, Eric metterà le cose in chiaro con Ridge, ricordandogli di non essere il suo vero e padre. Lui è figlio di Massimo Marone e d'ora in avanti dovrà ricordarlo! Tra loro, quindi, non ci sarà più nessun tipo di legame affettivo in quanto Eric non vorrà più ritenerlo suo figlio. Sarà un duro colpo per questa coppia che era riuscita a superare in passato questa notizia grazie all'affetto reciproco che li aveva sempre legati. Quale sarà il futuro di Ridge all'interno della famiglia Forrester? Mentre lo scontro sarà estremamente cruento in albergo, gli altri parenti proseguiranno nei preparativi per il summit della Spencer Pubblications. La partenza per Montecarlo sarà imminente e Forrester Creations e Spectra Fashions dovranno dare il meglio per vincere la sfida.

© Riproduzione Riservata.