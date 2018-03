BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La frecciatina del pilota: "Mi guardo intorno e trovo il vuoto"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono felici e innamorati. Eppure attorno al pilota della Suzuki c'è il vuoto. A chi si riferisce con questa frecciatina?

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone procede da circa due anni ormai. In questo lungo periodo si è più volte parlato di crisi tra la coppia, adducendo all'uno o all'altro ritorno di fiamma della modella argentina. Ma nonostante le voci mai confermate dai fatti, i due protagonisti del gossip sembrano essere più felici che mai, progettando un futuro insieme. Il pilota della Suzuki ha recentemente acquistato una villa extra lusso a Lugano, in Svizzera, dove si trasferiranno anche Belen e Santiago. La coppia, inoltre, non ha mai negato di voler mettere su famiglia, dando quanto prima una sorellina o un fratellino al primogenito, nato dalla relazione della modella con l'ex Stefano De Martino. Tutto procede dunque a gonfie vele anche se qualcuno non manca di criticarli, chiamando in causa soprattutto il periodo non certo promettente della carriera di Iannone.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE: LA BATTUTA AL VELENO DEL PILOTA

Dal giorno in cui la sua relazione con Belen Rodriguez è diventata di dominio pubblico, Andrea Iannone è finito spesso sulla graticola a causa delle critiche dei più scettici. Impossibile, infatti, non notare il suo calo nelle prestazioni, concomitante proprio con l'inizio di questo amore. Tante le critiche anche per la sua eccessiva esposizione mediatica per non parlare del suo nuovo look, che a detta di molti va attribuito a qualche ritocchino di troppo. Forse per queste tante accuse o per qualche critica non nota, il pilota della Suzuki ha pubblicato una frecciatina nel suo profilo Instagram che riporta: "È freddo e tira vento ... come sempre tutto si ripete , e come sempre mi guardo intorno e trovo il vuoto ... tutti pronti a capire a starti accanto ma solo quando il sole scioglie il cuore , mai quando il gelo ghiaccia la parte più bella di te!" Chi sarà il vero destinatario di questa accusa? (Clicca qui per leggere il post pubblicato da Iannone)

