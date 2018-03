Barbara d’Urso assente al funerale di Fabrizio Frizzi/ “Avrei voluto essere lì”: ecco perché non c’era

Barbara d’Urso grande assente al funerale di Fabrizio Frizzi: “Avrei voluto essere lì”, ecco perché la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live non ha potuto partecipare.

29 marzo 2018 Valentina Gambino

Sono stati moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto regalare il loro ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Il celebre conduttore si è spento a Roma lo scorso lunedì per colpa di una emorragia cerebrale che lo ha colpito all'improvviso lasciando tutti nello sconforto. Amatissimo da tutti i colleghi, Frizzi aveva una carica emotiva talmente forte e coinvolgente da fare impazzire di gioia il pubblico di tutte le età. Presenti in chiesa molti volti del mondo dello spettacolo italiano, da Milly Carlucci, Carlo Conti, Flavio Insinna, Antonella Clerici a Rita Dalla Chiesa, Mara Venier, Giancarlo Magalli, Paolo Bonolis con la moglie, Alba Parietti, Massimo Ranieri, Massimo Giletti e Amadeus. Tra i grandi assenti vi era Barbara d'Urso. La ruspante conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 però, ha serenamente spiegato la sua assenza in diretta televisiva, durante il suo programma che ci accompagna ogni giorno fino all'access prime time. Da alcuni giorni Barbara si sta occupando dell’amico e collega, mandando in onda anche moltissimi filmati di repertorio quasi dimenticati.

Barbara d’Urso in diretta durante Pomeriggio 5 di ieri, ha confessato che voleva prendere parte al funerale dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Per colpa degli impegni di lavoro però, la Carmelita Nazionale non ha potuto partecipare all’ultimo saluto per il conduttore. Ed infatti, la presentatrice oltre che Domenica Live e Pomeriggio 5, si sta organizzando anche per la nuova edizione del Grande Fratello 15 in partenza da fine aprile. “Avrei voluto essere lì” ha confessato la d’Urso interagendo con il suo pubblico. Proprio qualche giorno fa, la conduttrice aveva svelato di avere sentito Frizzi via messaggio poco prima della sua scomparsa. Tra gli assenti noti che si sono “fatti sentire”, anche Gianfranco D’Angelo. All’attore però non è stato permesso di entrare in chiesa. Ecco le sue parole tramite il suo profilo di Facebook: “Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in Chiesa per salutare un Collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla TV: Mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia ‘per pochi intimi’. No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore”.

