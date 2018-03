CATTELAN IN UNA SERIE TV/ "Oggi ultima puntata di EPCC, ma sto scrivendo un telefilm e ne sarò protagonista"

Cattelan in una serie tv, oggi l'ultima puntata di E Poi c'è Cattelan: il conduttore svela che sta scrivendo una serie televisiva per Sky e che è pronto a fare di questa il protagonista.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Cattelan in una serie tv

Alessandro Cattelan chiude stasera E poi c'è Cattelan, ma promette fuoco e fiamme ai suoi ammiratori. Il conduttore classe 1980 ha svelato come stia scrivendo una serie televisiva proprio per Sky nella quale sarà lui il protagonista principale. Come riporta La Stampa nella sua versione online avrebbe infatti rivelato: "Stiamo scrivendo una serie televisiva per Sky, anzi abbiamo ripreso a scriverla perché ci eravamo fermati proprio per E poi c'è Cattelan. Questo perché al lavoro con me ci sono Federico Giunta e Ugo Ripamonti che sono due tra gli autori del programma". Alessandro Cattelan poi svela anche qualche particolare in più: "Sarà una sitcom e io ne sarò il protagonista. Il cast non è stato ancora definito, così come una data per la messa in onda. Non vi posso dire l'ambientazione perchè è un'idea davvero molto bella e poi ce la potrebbero rubare". Sui social network il pubblico impazza e cerca di scoprire cosa verrà fuori da questa idea di Alessandro Cattelan.

STASERA TERMINA 'E POI C'È CATTELAN'

Stasera termina l'avventura di "E poi c'è Cattelan'' su Sky Uno, il talk show condotto da Alessandro Cattelan è andato in onda su Sky Uno dal lunedì al venerdì dal 22 gennaio a oggi. Quaranta puntate più dieci di best of ci hanno condotto alla serata conclusiva con tantissimi ospiti che si sono alternati al microfono del giovane conduttore, che ha ricevuto sempre più carta bianca da parte degli editori. Tra le tante sicuramente ricorderemo l'intervista a Pierfrancesco Favino dopo la fine del Festival di Sanremo 2018 e anche quella a Noemi che ha portato alle ferventi polemiche proprio tra Alessandro Cattelan ed Ermal Meta. Il cantante italo-albanese si era sentito preso di mira dopo la polemica su ''Non mi avete fatto niente'' che lo aveva portato alla vittoria insieme a Fabrizio Moro. Alessandro Cattelan ha portato in Italia uno stile televisivo molto simile a quello inglese con ovvi riferimenti al David Letterman Show.

© Riproduzione Riservata.