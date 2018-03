CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2/ Diretta: chi sarà eliminato? Prova in esterna stellata (29 marzo)

Celebrity Masterchef Italia 2, anticipazioni e diretta 29 marzo: prova in esterna al Lume di Milano e Mistery Box particolare e ricca di sorpresa. Chi accederà alla finale?

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Joe Bastianich

Nuovo appuntamento con Celebrity Masterchef Italia 2 che torna in onda oggi, giovedì 29 marzo, in prima serata su Sky Uno. Lo spin-off di Masterchef Italia mette alla prova personaggi famosi che, esattamente come i colleghi non vip, dovranno conquistare il palato dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri sfornando dei piatti prelibati. Dopo le eliminazioni di Serena Autieri, Lorenzo Amoruso e Valerio “Fayna” Spinella, sono sei i concorrenti ancora in gara. Nell’appuntamento di questa, sera si sfideranno Anna Tatangelo, Orietta Berti, Davide Devenuto, Margherita Granbassi, Andrea Lo Cicero, Daniele Tombolini. Due gli episodi che andranno in onda questa sera e che regaleranno grandi sorprese, ma anche emozioni al pubblico, sempre più appassionato di talent show di cucina. Chi saranno, dunque, i nuovi eliminati?

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2, UNA MISTERY BOX SPECIALE

Una nuova e avvincente Mistery Box attende i concorrenti di Celebrity Masterchef Italia che dovranno preparare il piatto portato loro da amici e parenti che potranno dare suggerimenti ai concorrenti senza, però, intervenire concretamente. Il concorrente che preparerà il piatto migliore godrà di un vantaggio nell’Invention Test nel corso del quale dovranno preparare un piatto in cui dovranno esaltare le qualità culinarie di alcuni “ingredienti “killer” ovvero difficili da abbinare. Una prova particolarmente complicata. Chi non riuscirà a soddisfare le aspettative dei giudici dovrà togliersi il grembiule lasciando definitivamente la cucina di Celebrity Masterchef Italia e rinunciando alla possibilità di accedere all'ambitissima finalissima della settimana prossima.

PROVA IN ESTERNA STELLATA

Nel secondo episodio, i concorrenti ancora in gara saranno protagonisti di una prova in esterna stellata che si svolgerà nel prestigioso Lume di Milano dello chef stellato Luigi Taglienti. I concorrenti dovranno preparare un piatto che abbia tutte le carte in regola per poter essere inserito nel menù di un ristorante stellato. A giudicare saranno i giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Bastianich, ma anche lo chef Luigi Taglienti. Il vincitore conquisterà direttamente un posto in finale mentre gli altri dovranno cercare di conquistarlo con il Pressure Test: chi non riuscirà a convincere i giudici superando le difficoltà della prova, dovrà abbandonare la cucina e rinunciare al sogno della finale.

© Riproduzione Riservata.