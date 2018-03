CORPI DA REATO/ Su Rai 4 il film con Sandra Bullock e Melissa Mccarthy (oggi, 29 marzo 2018)

Corpi da reato, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Sandra Bullock e Melissa Mccarthy, alla regia Paul Gauguin. La trama del film nel dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 4

SANDRA BULLOCK NEL CAST

Corpi da reato, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 21.05. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia di Paul Gauguin e vede protagonista una grande interprete del cinema americano come Sandra Bullock, che vesete i panni di un personaggio saccente, Sara Ashbourne, agente di polizia decisamente in gamba ma dal carattere difficile e solitario. L'avventura a cui sarà sottoposta la cambierà radicalmente. Ad affiancare Sandra Bullock nel cast di Corpi da reato, troviamo una straordinaria Melissa Mccarthy, che interpreta l'agente dell'FBI Shannon Mullins, donna dal temperamento impetuoso e travolgente. Paul Gauguin, oltre ad aver diretto la pellicola, si è anche occupato della produzione del film, accanto a Peter Chernin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CORPI DA REATO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un latitante molto pericoloso, Simon Larkin, è ricercato dalla polizia ma risulta praticamente essere introvabile. Nessuno riesce a scovare il suo nascondiglio e l'impresa sembra essere praticamente impossibile per qualsiasi agente speciale. Sara Harbourn, detective dell'FBI dal carattere decisamente difficile e poco cordiale, decide di prendere parte alle operazioni coordinate dalla polizia di Boston per catturare Larkin. Il suo obiettivo è portare a termine la missione nel minor tempo possibile, per riuscire a conquistare l'ambita promozione. E così, si reca a Boston dove è convinta che riuscirà a risolvere il caso in completa autonomia e in tempi brevi. A complicare i suoi piani troverà l'agente Shannon Mullins, detective del dipartimento di Boston che dovrà coordinare l'agente Harbourn nel corso della sua permanenza in città. Le due agenti, almeno inizialmente, non andranno d'accordo e la loro collaborazione sarà tutt'altro che semplice.

