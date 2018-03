Carlotta Mantovan, bacio a Fabrizio Frizzi/ Moglie abbraccia e consola Valeria Favorito: un silenzio che grida

Carlotta Mantovan, il bacio a Fabrizio Frizzi: la moglie del conduttore ai funerali abbraccia e consola Valeria Favorito, salva grazie al midollo di Frizzi. Un silenzio che grida e insegna

29 marzo 2018 Niccolò Magnani

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan (LaPresse)

Un’immagine resterà scolpita dai funerali di Fabrizio Frizzi, dove una folla oceanica si è mossa per dare quell’ultimo, breve, saluto al conduttore scomparso a 60 anni: si tratta non di una parola, non di un discorso, e nemmeno di un ringraziamento, o di qualche polemica. Si tratta di un abbraccio: un singolo, tenero, silenzioso ma “rumorosissimo” abbraccio che la moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan, ha mosso verso Valeria Favorito quella ragazza (oggi 30enne) che è stata salvata dal midollo donato da Fabrizio Frizzi ormai 18 anni fa. Un abbraccio durato qualche secondo, senza scambi di parole, non servivano: un silenzio che è poi la cifra di questa donna di fronte allo strazio e al dolore per una perdita così grande come quella del proprio marito. La donna trapanese nel 2000 venne letteralmente salvata dalla sua leucemia mieloide proprio grazie alla donazione anonima del conduttore romano e non poteva mancare in questi giorni di dolore a quell’ultimo saluto tenutosi alla chiesa degli Artisti ieri pomeriggio. Tra pochi mesi si sposerà e aveva chiesto a Frizzi di farle da testimone di nozze visto il rapporto e l’amicizia scoccata anni dopo quando Valeria scoprì chi era stato il suo salvatore. «Ho perso un fratello, ci consideravamo infatti fratelli di sangue dopo quell’operazione», raccontava Valeria in questi giorni dopo la morte di Frizzi. Quando gli ha chiesto di farle da testimone, lui ha risposto «Se io ce la faccio verrò, farò di tutto per venire».

QUELL’ULTIMO BACIO

Quell’amore gratuito ricevuto dalla Favorito ormai 18 anni fa e nel rapporto poi nato con Fabrizio, ieri è come se fosse stato tutto restituito a Carlotta che più di tutti, assieme alla figlia Stella, sentirà la viva mancanza di una presenza così positiva nella propria famiglia. Da qui l’abbraccio, con il paradosso della Mantovan che sembra quasi dalle immagini consolare lei Valeria, darle un abbraccio e stringerla quasi a dire «non siamo soli, Fabrizio ci osserva e ci protegge intercedendo dal Cielo Santo». Quel gesto, quell’abbraccio vale molto più di tutte le parole - a volte eccessivamente retoriche - che sono state dette nei giorni successi alla grave scomparsa. Un gesto come quel bacio che Carlotta ha dato al feretro in uscita dalla chiesa ieri pomeriggio: non ha voluto fare discorsi o “spiegare” chi era Fabrizio Frizzi. Guardando Carlotta, il suo sguardo, il suo sorriso e vedendo l’amore che nutriva per lui, viene naturale capire e osservare, in religioso silenzio, una figura così pregnante e seria com’era Fabrizio. Grazie Carlotta per averci insegnato la dignità e il silenzio che “gridano” molto più di parole spesso incapaci di testimoniare la realtà.

