Chiara Ferragni e Fedez, attico in affitto a 9000 euro al mese/ Leone ha bisogno di una nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez, attico in affitto a 9000 euro al mese: dopo la nascita di Leone il cantante e l'influencer hanno intenzione di trovare una casa ancora più grande.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Neanche il tempo di mettere l'annuncio per affittare la casa che Fedez e Chiara Ferragni sono finiti in un turbinio di polemiche sui social network. La coppia infatti è stata attaccata per la scelta di lasciare una casa così grande e di lusso per la nascita di Leone che non aveva di certo bisogno di ulteriore spazio. Quello che risulta ovvio è che ogni critica è piuttosto superflua soprattutto perché ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi proprio perché questi sono stati guadagnati in maniera onesta. Fedez e Chiara Ferragni sono di certo liberi quindi di prendere la propria scelta anche se in un periodo di crisi come questo è normale che ci sia un po' di polemica attorno a queste scelte. Non ci si può stupire di come però i vip decidano di passare la loro vita, cercando di godersi al meglio tutto quello che pensano sia necessario per stare bene.

L'ANNUNCIO DELLA CASA IN AFFITTO

Fedez e Chiara Ferragni vivevano in una splendida casa a Milano che il cantante aveva acquistato nel 2016. Ora con la nascita di Leone e il loro ritorno in Italia i due hanno deciso di metterla in affitto per prendere un appartamento nuovo più adatto alla presenza di un bambino. Su L'Idealista è stato pubblicato un annuncio di affitto della casa alla ''modica'' cifra di 9000 euro al mese di cui andiamo a leggere alcuni passi e scopriamo essere un attico e super attico posto al 13mo e 14mo piano che si estende per 270 metri quadrati. Sul terrazzo del super-attico troviamo una jacuzzi, una sauna e altre splendidi comfort. La casa è dotata anche di un impianto domotico all'avanguardia e grazie a questo si può controllare davvero molto rapidamente tutta la casa. Inoltre la proprietà ha a disposizione un box doppio. Nel prezzo di affitto però non sono però comprese le spese condominiali.

