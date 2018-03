Commissione esterna, Amici 17/ Al serale Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco Bocci?

Graditi ritorni e novità importanti per la commissione esterna di Amici 17 annunciata sabato scorso da Maria De Filippi: Marco Bocci ed Ermal Meta giudici con Alessandra Amoroso?

29 marzo 2018 Hedda Hopper

La commissione esterna sarà al centro della nuova puntata di Amici 17 in onda sabato pomeriggio ma registrata già oggi. Dopo gli annunci della scorsa settimana con Maria De Filippi pronta ad alzare il velo sul serale confermando l'uscita di scena di giudici e direttori artistici ma l'introduzione di una commissione esterna (cambia il nome ma la funzione rimane quella di giudici) con sei artisti pronti a dire la loro sulle esibizioni dei ragazzi. I primi nomi annunciati sono quelli di tre donne dello spettacolo: Heather Parisi, Simona Ventura e Giulia Michelini. Alle tre oggi si aggiungeranno altri nomi e la stessa Maria De Filippi lancerà i loro video di presentazione durante la registrazione del pomeridiano che poi vedremo sabato pomeriggio su Canale 5. In queste ore, però, proprio TvBlog ha rivelato quelli che potrebbero essere i nomi dei tre artisti che si aggiungeranno alle tre della scorsa settimana.

ALESSANDRA AMOROSO FINALMENTE GIUDICE AD AMICI 17?

Secondo gli ultimi rumors sembra che non si tratterà di tre uomini, come in molti si aspettavamo, ma la cosa che fa impazzire il pubblico Mediaset è che finalmente il sogno di molti fan si avvererà e al posto di Emma Marrone in studio troveremo Alessandra Amoroso. A quanto pare la salentina ed ex pupilla di Amici, potrebbe sedere in giuria al fianco di altri due volti noti del programma ovvero il "giudice esterno" Marco Bocci e il giudice Ermal Meta, unico ritorno, almeno al momento, della scorsa edizione del programma. Quale sarà il ruolo della commissione esterna e quale il risultato del loro voto?

