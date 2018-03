DAVIDE DEVENUTO/ Punta dritto alla finale! (Celebrity Masterchef Italia 2)

Davide Devenuto sembra aver vinto la sua sfida contro la timidezza partecipando come concorrente nella seconda edizione di Celebrity Masterchef. Sua la vittoria nella Mystery Box.

29 marzo 2018 Francesca Pasquale

Davide Devenuto a Celebrity Masterchef Italia 2

Davide Devenuto, conosciuto soprattutto con il nome di Andrea, personaggio che interpreta da ben tredici anni nella fiction di Rai 3, Un Posto al Sole è entrato come concorrente della seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia 2. Compagno di Serena Rossi e papà del piccolo Diego, Andrea ha parlato in una sua recente intervista a Vanity Fair del motivo per il quale proprio in questo momento abbia deciso di prendere parte al cooking di casa Sky. Queste le parole dell’attore: “Innanzitutto perché MasterChef è un programma che io e Serena guardiamo spesso e poi perché mi ci trovo abbastanza nel linguaggio che porta avanti Sky, moderno, contemporaneo, libero. Per la prima volta non ci sarà il filtro di un personaggio dietro al quale potermi nascondere, ma sono contento: mi sono sentito pronto per rischiare”. Inoltre l’attore ha spiegato lo spirito con il quale ha partecipato al programma: “Senza nessuna ambizione, anche se sono un perfezionista e cerco sempre di fare le cose bene. Ho anche studiato un po’ prima di andarci, volevo arrivare preparato”.

DAVIDE DEVENUTO, VITTORIA ALLA MYSTERY BOX E VANTAGGIO NELL’INVENTION TEST

Vediamo come l’attore di Un Posto al Sole, ha preso parte all’ultima puntata di Celebrity Masterchef. Davide e gli altri concorrenti si sono cimentati per la prima volta nella Mystery Box, ossia una scatola misteriosa dalla quale questa volta è spuntato un acquario. Ebbene sì, i concorrenti e lo stesso Davide hanno dovuto preparare un piatto con soltanto gli ingredienti e quindi pesci, molluschi presenti all’interno di esso. Davide all’inizio è stato un tantino in difficoltà a causa di una forte emozione, poi, forte degli stimoli avuti dallo chef Antonino Cannavacciuolo che lo ha esortato ad essere maggiormente grintoso e determinato è riuscito a sorpresa a realizzare un piatto giudicato poi tra i migliori. È stato quindi Davide a vincere la prova, cosa che gli ha permesso di ottenere un grosso vantaggio nell’Invention Test. Infatti questo primo Invention Test di Celebrity Masterchef si è aperto con il dilemma, dolce o salato. A rappresentare il dolce c’è stato il Maestro Igino Massari con il dolce Stratificazioni, mentre per il mondo del salato la grande Chef Cristina Bowerman con i Ravioli al Bagoss. Davide grazie alla sua vittoria nella Mystery Box ha avuto la facoltà di decidere a chi dei suoi compagni assegnare il piatto dolce e a chi il salato. Ha quindi deciso di usare la strategia secondo la quale ha assegnato il dolce ai più forti cercando in qualche modo di penalizzarli, mentre per lui ha scelto il piatto della Bowerman. Nella emozionante Prova Esterna svolta per l’occasione nel Polo del Gusto ad Amatrice, Davide è stato scelto da Anna Tatangelo nella sua Brigata blu che poi è risultata la vincente della prova.

