DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 29 marzo 2018: Marco e Chiara, una nuova coppia?

Don Matteo 11, anticipazioni del 29 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Cosa farà Anna per non perdere Marco? Seba salva Sofia dal padre.

Don Matteo 11, in prima tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 29 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della decima, dal titolo "La crepa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: n seguito alla morte misteriosa di uno chef, i carabinieri di Spoleto e don Matteo iniziano ad indagare sull'ambiente lavorativo della vittima. Si scopre così che il giorno precedente al suo omicidio aveva avuto una lite furiosa con una donna. Intanto, Cecchini nota che Anna guarda in modo articolare Nardi e decide di spingerla ad uscire allo scoperto con i propri sentimenti. Dopo un pallido tentativo decide di coinvolgere Diana, la veterinaria del paese, perché faccia ingelosire la Capitana. Il suo piano sembra inizialmente riuscire, tanto che il Maresciallo fa in modo che Anna assista ad un incontro galante fra i due. Il sacerdote invece scopre che la donna che ha incontrato Marco la notte prima del delitto potrebbe essere stata mossa da un forte rancore nei confronti dello chef. Secondo Michelle, Marco era infatti a conoscenza di qualche informazione su Alessia, la figlia scomparsa diversi anni prima a bordo di una nave da crociera in cui aveva iniziato a lavorare. Nel frattempo, Nardi scopre che Diana è una stalker: la donna riesce persino a rapire il suo Patatino.

Il tentativo del Maresciallo di risolvere le cose si concluderà con un nulla di fatto e sarà Anna a dover intervenire, dopo aver scoperto la verità sulla sua menzogna. Sofia invece scopre che il padre di Cosimo è un criminale in fuga ed accusa don Matteo di aver mentito anche al ragazzino. Capisce però dalle sue parole che le sta nascondendo la verità sul padre biologico per via di un tragico evento. Inizia così a cercare ogni dettaglio privato della vita di Rita, riuscendo ad individuare un uomo tramite alcune foto. Sicura di volere delle spiegazioni, la ragazzina si recherà a casa della docente, solo per scoprire la terribile verità sulla sua nascita. Don Matteo intanto scopre che la morte di Marco è dovuta in realtà ad una collega della vittima. Le cose fra Anna e Nardi sembrano non voler andare bene: Cecchini cercherà di fare un nuovo tentativo per avvicinarli. Affiderà infatti due lettere anonime a Ghisoni con precise istruzioni: dovranno essere recapitate al Capitano e al PM. L'invito a cena diretto alla prima verrà invece ricevuto da Chiara, che uscirà così con Marco al posto della sorella. Fra i due tra l'altro sembra scattare subito una scintilla di interesse, ma anche in questo caso Anna deciderà di non dire nulla sui suoi veri sentimenti. Anche quando un'infestazione di acari costringerà le due sorelle e Cecchini a trasferirsi per qualche tempo a casa del Procuratore. Nel frattempo, Sofia decide di vendicarsi di Alice e le rivela la verità sul tradimento di Seba, avvenuto la notte del suo incidente. Questo spingerà il ragazzo a prendere le distanze da lei e ad avvicinarsi alla fidanzata.

ANTICIPAZIONI DEL 29 MARZO 2018, EPISODIO 10 "LA CREPA"

Nei nuovi episodi di questa sera, Sofia decide di incontrare il padre biologico andando contro i consigli di Rita e don Matteo. Seba però ha il sospetto che il fotografo di cui parla l'amica voglia in realtà molestarla. Il ragazzo deciderà così di seguirla, non sapendo nulla della verità che c'è dietro il loro incontro. Sembra però che dovrà intervenire per salvare Sofia da uno scontro con il padre, che affronterà a viso aperto per via della violenza e della sua nascita. Brutte notizie in arrivo anche per Anna. Il rapporto fra Marco e Chiara diventerà sempre più serio, tanto che fra i due ci sarà un bacio. La relazione fra Marco e Chiara proseguirà a passo spedito per la gioia della sorella del Capitano, ma come reagirà quest'ultima? Nel frattempo, Cecchini chiede ad Anna di aiutarlo con un'impresa impossibile: battere don Matteo a scacchi.

