Daniele Tombolini/ L'ex arbitro scende in campo: "Adesso voglio giocare fino in fondo" (Celebrity Masterchef)

La sfida di Daniele Tombolini riparte questa sera dalle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2018, dove l'ex arbitro ha intenzione di scendere in campo e segnare il suo primo goal.

29 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Daniele Tombolini

Temutissimo dagli altri concorrenti di Celebrity Masterchef Italia 2018, Daniele Tombolini ha dimostrato di avere talento da vendere e di essere disposto a tutto per diventare il vero protagonista della competizione: "Penso di giocarmela e non vorrei fare quello che ho fatto per una vita, e cioè fare l'arbitro - ha ammesso infatti lo chef amatoriale nel corso della seconda puntata - vorrei giocare fino in fondo e assaporare o la vittoria o la sconfitta. Da arbitro sono sempre stato in mezzo, e mi è sempre rimasto tutto qua". Per Daniele Tombolini, di conseguenza, arriva il momento di scendere in campo, ma questa volta non ha di certo intenzione di restare a guardare, dal momento che, così come confermato da Lorenzo Amoruso nel corso dell'ultima diretta, "ha la possibilità di essere padrone del suo destino e ha tutte le caratteristiche giuste per farlo". Tuttavia, il suo proposito si è scontrato con le prime difficoltà della gara, che nel corso dell'ultima diretta lo hanno condotto dritto fino alla sfida del Pressure test.

LA SFIDA RIPARTE DOPO IL PRESSURE TEST

Nella seconda puntata di Celebrity Masterchef Italia 2018, Daniele Tombolini è riuscito a dimostrare il suo talento in cucina preparando uno dei migliori piatti per la prova dell'Invention Test: il concorrente, in particolare, ha realizzato un piatto di tagliatelle rosa al sapore di barbabietola e lamponi, accompagnate con cubetti di zucca candita e una spolverata di cioccolato e zenzero. Ad apprezzare il suo "Caos calmo" (questo il nome del suo piatto) soprattutto Bruno Barbieri, che sin dal primo assaggio ha evidenziato l'equilibrio dei gusti, mostrandosi sorpreso dall'abbinamento dei sapori: "Bello? No, invitante? No... però è molto buono. È molto buono, complimenti. Anche la zucca è perfetta!", ha ammesso infatti il giudice e l'ex arbitro, che ha avuto così la possibilità di segnare il primo goal della sua vita, è riuscito ad accedere alle fasi successive della gara. Tuttavia, nel corso della prova in esterna, l'ingresso nella brigata rossa gli è stato fatale, dal momento che, la successiva vittoria dei blu, lo ha condotto fino al Pressure test. Riuscirà a salvarsi anche questa sera?

