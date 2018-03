Domenico Tedeschi/ Uomini e Donne: l’ex pugile divide il web con la sua esuberanza

Nella puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne ritroveremo l’esuberante Domenico Tedeschi. Sarà protagonista di un nuovo siparietto con Tina?

29 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Domenico Tedeschi

Nella puntata di oggi, giovedì 29 marzo, del trono over di Uomini e Donne ritroveremo l’esuberante Domenico Tedeschi. Settimana scorsa il cavaliere si è rivolto ad Anahi per la sfilata dal titolo “Il vero uomo”. Domenico non si è trattenuto dal dare un bacio alla stylist e non ha escluso di farci un pensierino se non dovesse riuscire a conquistare Tina Cipollari. Il macellaio voleva vestirsi da Rocky Balboa, Anahi gli ha concesso di provare qualche capo boxistico, ma alla fine ha scelto per lui abito scuro e cappello. Domenico ha sfilato sulle note di “Sex bomb”, ma le dame non hanno approvato il suo look e gli hanno dato voti bassi, solo Tina gli ha assegnato un bel 10. Clicca qui per vedere la sfilata di Domenico. “Hanno vestito Domenico da Gary Oldman nei panni di Winston Churchill nel film L’ora più buia” e “Ho sperato fino alla fine che Domenico si stracciasse i vestiti e rimanesse con gli abiti di Rocky MALBOA”, hanno commentato due utenti su Twitter. Il cavaliere però si è classificato solo al nono posto.

L'ex pugile divde il web

Da quando Domenico Tedeschi è arrivato nello studio di Uomini e Donne ha ricevuto numerose critiche: “Domenico ti darei tante di quelle legnate che andresti più a tempo con la musica per gli spasmi che ti provocherei”, “a me Domenico non fa proprio ridere… Urta il mio sistema nervoso” e “ma Domenico non ha dei figli che possano farlo curare….?”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Non mancano i fan per l’esuberante cavaliere: “Meglio Domenico che Sossio” e “Domenico 10! Per l'eleganza e perché non si prende sul serio”. Altri paragonano il cavaliere all’orso Yoghi e al robot Zed. Di certo le massime di Domenico Tedeschi non passano inosservate: “Da domani il "Sei giovane, sei bella, scopriti" di Domenico come stile di vita”, ha scritto un fan del programma commentando il metro di giudizio del cavaliere durante le sfilate.

