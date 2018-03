EDOARDO ERCOLE E CORINNE CLERY / Le Iene, lo scherzo con la complicità di Serena Grandi (video)

Corinne Clery è stata protagonista di uno scherzo a Le Iene, con la complicità di Edoardo Ercole e della madre di lui Serena Grandi. Ecco il video di quanto accaduto.

29 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Corinne Clery

Corinne Clery è stata vittima di uno scherzo organizzato dal programma Le Iene con la complicità di Edoardo Ercole, figlio del defunto marito Beppe. Sicuramente ricorderete lo scontro avvenuto tra l'attrice francese e Serena Grandi, mamma di Edoardo, durante la breve esperienza di entrambe al Grande Fratello Vip 2. Le due ex rivali avevano regalato alla trasmissione dei veri momenti di trash, salvo poi decidere di seguire la strada della pace (Serena aveva infatti invitato la collega anche al party di compleanno). Ma torniamo a Le Iene e all'incontro avvenuto tra la Clery e il suo figliastro in un appartamento di Roma. Qui Ercole le ha presentato il suo nuovo fidanzato, un tipo dal carattere particolare (decisamente tosto e deciso) e da lui conosciuto solo da due settimane. Fino a qua nulla di strano, almeno fino a quando la francese ha ascoltato il messaggio vocale di Serena Grandi: "Ancora con quello? Lo sai che non mi piace per niente.."

LO SCHERZO DI EDOARDO ERCOLE A CORINNE CLERY

Edoardo Ercole e il suo nuovo 'fidanzato' Nicolò (che altri non è che Nic Bello, uno degli attori de Le Iene) hanno fatto credere a Corinne Clery di voler acquistare il loft nel quale si trovano. Il realtà le intenzioni di Edoardo sono persino più precise: regalare a Nicolò tale appartamento anche se per concludere l'affare gli servono ancora 70 mila euro. Una cifra che puntualmente chiede proprio all'attrice francese, mandandola su tutte le furie. La donna, infatti, nota il cambiamento nell'atteggiamento di Nic, che le dichiara senza mezzi termini di essere etero e di fingere l'interesse per Edoardo sono per motivi di convenienza. E a questo punto la tensione sale alle stelle, con Corinne che abbandona subito la sua classica tranquillità francese: "Ma perché questo? È un marchettaro", dice al figliastro nella speranza di ricondurlo alla ragione. E quanto segue è davvero esilarante, in perfetto stile Scherzi a parte. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.