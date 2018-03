Eliminati Amici 17 serale 2018/ L'ultimo pomeridiano boccia Nicole, Grace e Luca Vismara?

Amici 17 torna in studio per la registrazione dell'ultimo pomeridiano che vedremo sabato: se alcuni di loro saranno promossi, altri saranno bocciati. Nicole, Grace e Luca Vismara usciranno?

29 marzo 2018 Hedda Hopper

Grace Cambria, Amici 17

L'ultimo pomeridiano di Amici 17 non andrà in diretta sabato pomeriggio ma sarà registrato proprio oggi, 29 marzo. Sarà proprio in questo ultimo pomeridiano che conosceremo i nomi degli ultimi cinque ragazzi che approderanno alla fase finale del reality show. Questo significa che ci sarà anche il risvolto della medaglia e che per alcuni ragazzi, rimasti in bilico in queste settimane, ci sarà il momento del definitivo addio. Nei giorni scorsi i professori hanno ribadito più volte che oguno di loro ha stilato una classifica e anche il pubblico ha fatto lo stesso attraverso il televoto, esprimendo il proprio consenso. Sarà proprio l'incrocio di queste liste a darci i nomi dei ragazzi che approderanno al serale e tutti quelli rimasti fuori sono sicuramente a rischio eliminazione. Proprio questi ultimi hanno già mandato giù il boccone amaro quando i ragazzi sono stati chiamati a scegliere i propri compagni di avventura e alcuni di loro sono rimasti seduti. Tra questi c'erano soprattutto Luca Vismara e Grace che poi hanno avuto modo di lamentarsi durante il pomeridiano in onda su Real Time.

I POSSIBILI ELIMINATI DI AMICI 17

Proprio i due cantanti potrebbero essere gli ultimi eliminati della classe di canto di Amici 17 anche se in bilico, dopo il no di Paola Turci, c'è anche Nicole. Era lei la pupilla della maestra ma alla fine anche quest'ultima si è tirata indietro tanto che, proprio quando la cantante si è presentata davanti alla commissione ha ottenuto tre no e il solo sì di Paola Turci che ha sottolineato il fatto di averlo detto solo perché vuoel essere coerente e non perché Nicole ha dimostrato quello che lei avrebbe voluto. Per quanto riguarda il ballo, invece, c'è ancora Vittorio in bilico e potrebbe essere lui uno degli eliminati dell'ultima puntata insieme ad uno tra Filippo e Orion. Chi altro vedremo fuori dalla scuola? Chi ne sarà delle new entry Luca e Daniele?

© Riproduzione Riservata.