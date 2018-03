FAST AND FURIOUS 5/ Su Italia 1 il film con Dwayne "The Rock" Johnson (oggi, 29 marzo 2018)

Fast and Furious 5, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Elsa Pataky e Don Omar, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE ELSA PATAKY

Il film Fast and Furious 5 va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola action che è stata realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d'America. Come già accaduto nel capitolo precedente, alla regia del quinto film della saga ritroviamo Justin Lin che dirigerà anche la sesta parte. Il cast principale torna ad essere composto dagli attori protagonisti dei capitoli precedenti, ai quali si aggiungono anche Elsa Pataky, Dwayne Johnson, Ludacris, Don Omar e Alimi Ballard. Ottimo il Giudizio della critica e dei fan di tutto il mondo che hanno particolarmente apprezzato il quinto capitolo della saga di Fast and Furious, che ha davvero appassionato milioni di persone. Basta Infatti pensare che l'incasso totale ha abbondantemente superato i 600 milioni di dollari. Justin Lin oltre ad aver diretto la pellicola, sì è anche occupato della produzione esecutiva, accanto a Amanda Lewis e Samantha Vincent. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FAST & FURIOUS 5, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola riprende esattamente dalla fine della narrazione del capitolo precedente che vede Dominic in galera. Quest'ultimo riesce a fuggire con l'appoggio del suo amico Brian e del resto della sua banda. L'ormai ex poliziotto e Mia, la sorella di Dominic, fuggono assieme in Brasile, dove trovano ospitalità a casa di Vince, una vecchia conoscenza di Mia. L'uomo, criminale narcotrafficante di Rio Janeiro, propone a Brian di prendere parte ad un'importante rapina. Quest'ultimo accetta la proposta ma nel bel mezzo dell'operazione, Grazie all'aiuto di Dominic, scoprono che gli uomini di Vince stanno tramando alle loro spalle. Nel corso dello scontro a fuoco che ne viene fuori tre membri della agenzia federale antidroga vengono uccisi. Poco dopo Brian e Dominic vengono rapiti dagli uomini di Vince, che si rivelano essere gli scagnozzi di Hernàn Reyes, noto narco trafficante Brasiliano. Il potente criminale vuole sapere dove Mia abbia portato l'auto rubata nel corso della rapina, ma Dominic e Brian riescono a resistere all'interrogatorio e a fuggire via. Sarà una vera battaglia a muso duro che vedrà contrapporsi Reyes e la banda capitanata da Dominic. Quest'ultimo riuscirà a mettere in piedi il suo intero team, nel tentativo di ridurre ai minimi termini l'uomo più pericoloso di Rio de Janeiro.

© Riproduzione Riservata.