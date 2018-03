FOREVER YOUNG/ Su Canale 5 il film con Fabrizio Bentivoglio e Sabrina Ferilli (oggi, 29 marzo 2018)

Forever young, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli e Teo Teocoli, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio della trama.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CAST ANCHE SABRINA FERILLI

Il film Forever young va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2016 da Fausto Brizzi che ha anche curato la sceneggiatura, la produzione e il soggetto. Nel cast di attori principali troviamo grandi nomi del cinema italiano come Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Nino Frassica e Luisa Ranieri. In una piccola scena appaiono anche gli Zero Assoluto, il famoso duo musicale composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. Le musiche di Forever young sono state curate da Bruno Zambrini, noto compositore italiano che ha collaborato con grandi artisti del nostro panorama musicale come Gianni Morandi. In ambito cinematografico ha curato le colonne sonore di numerose pellicole come Natale in India, Christmas in Love, Natale a Beverly Hills, Maschi Contro femmine e Com'è bello far l'amore (gli ultimi due sono stati diretti dallo stesso Fausto Brizzi). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

FOREVER YOUNG, LA TRAMA DEL FILM

Franco ha 70 anni e, nonostante un piccolo malore l'abbia colto nel corso del suo allenamento quotidiano sul campo da tennis, è in procinto di prepararsi per correre un importante maratona nella sua città. Franco difatti contravviene alla promessa fatta a sua figlia Marta chi aveva semplicemente chiesto di cessare ogni forma di attività sportiva. Quando il fidanzato di Marta, Lorenzo, scopre che Franco pratica ancora sport decide di raccontare tutto alla ragazza ma viene fermato giusto in tempo da Franco. Quest'ultimo lo implora Affinché gli permetta di correre per l'ultima volta la maratona, senza però raccontare nulla a Marta. Il giorno della maratona però dopo aver scoperto che sua figlia sta per dare alla luce il suo primo nipotino, Franco decide di non scendere in pista. Un'altra storia vede protagonista Angela, che sulla soglia dei 50 anni, lavora all'interno di un centro estetico assieme a Sonia. La donna non ha una relazione da tempo e decide così di provare a frequentare uomini molto più giovane di lei. Intanto Diego, l'ex marito di Sonia, anche (lui ha una cinquantina d'anni) lavora come speaker alla radio e decide di dire addio al suo lavoro dei sogni, impaurito dall'arrivo di un noto youtuber assunto dall'emittente radiofonica. Giorgio è il direttore della radio, fidanzato con una giovane donna di 22 anni che finirà per innamorarsi una dottoressa di 48 anni, con la quale fingerà di essere single.

