FURY/ Su Rai 3 il film con Brad Pitt e Shia Labeouf (oggi, 29 marzo 2018)

Fury, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Jon Bernthal, alla regia David Ayer. Il dettaglio della trama.

29 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 3

NEL CAST BRAD PITT

Fury, il film in onda in prima visione su Rai 3 oggi, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione e drammatica che è stata diretta nel 2014 da David Ayer, regista americano famoso per aver curato la regia di altri grandi successi internazionali come La notte non aspetta, End of Watch tolleranza zero e Suicide Squad. Nel cast di attori principali di Fury troviamo grandi interpreti internazionali del calibro di Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Jon Bernthal. Il regista David Ayer Sì è anche occupato della sceneggiatura, del soggetto e della produzione del film accanto a Steven Smith, noto interprete cinematografico che ha perso parte tra l'altro, anche alle riprese di Natale a Miami nel 2005. Tra i produttori esecutivi della pellicola appare anche Brad Pitt che veste anche i panni del personaggio del sergente Don Collier. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FURY, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

In piena seconda guerra mondiale L'esercito tedesco sta perdendo colpi dinanzi all'avanzata degli alleati. Protagonisti del film sono alcuni soldati americani guidati dal Sergente Don Collier, che ha recentemente perso uno dei membri del suo Team in un duro scontro a fuoco. L'uomo è così costretto ad accogliere nel suo equipaggio Norman Alison, un ragazzino arruolatosi nell'esercito statunitense da poco più di 2 mesi, per nulla abituato a combattere attivamente sul campo e tanto meno a pilotare un carro armato. Proprio per questo motivo il team di Collier tratta con poco garbo il giovane, che viene relegato a semplice tuttofare. Purtroppo una leggerezza di Norman, che non avverte il resto dell'equipaggio della presenza di gruppo di giovani tedeschi, costa la vita ad un suo collega. Collier comprende bene quindi che addestrare quel ragazzo è di fondamentale importanza per la buona riuscita della missione e prende dunque a cuore Norman, che inizia finalmente vado apprendere la dura realtà della guerra.

