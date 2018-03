Fabrizio Frizzi, addio Rai: il sorriso la sua Eredità/ Pupo all'attacco: "ipocriti!"

abrizio Frizzi, l'addio della Rai e le accuse di Pupo e Gerry Scotti, il conduttore è stato poco valorizzato? E intanto la Rai pensa ad un sostituto per l'Eredità.

29 marzo 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Frizzi

Lacrime, elogi e l'ultimo addio all'eterno ragazzo della tv. Il momento delle lacrime per Fabrizio Frizzi sta pian piano lasciando spazio anche alle polemiche da parte di chi lo conosceva da sempre e che ha passato insieme a lui alcuni dei momenti che lo hanno visto lontano dalla tv, relegato in panchina. A quanto pare i suoi colleghi sono tutti d'accordo su questo convinti che questo bagno di folla e questo dolore comune sia la prova di quanto il pubblico amasse Fabrizio Frizzi e di quando la Rai lo abbia maltrattato in questi anni ma non verbalmente ma relegandolo in panchina senza offrirgli mai la possibilità del grande palco dell'Ariston e del Festival di Sanremo. Per lui tante soddisfazioni e tanti applausi ma mai le grandi cose che contano ed è questa la denuncia che ha fatto nei giorni scorsi Gerry Scotti a Mattino 5 parlando di Fabrizio Frizzi come "poco sfruttatato per il suo talento" e lo stesso ha fatto Pupo nel suo tweet di denuncia.

LA DENUNCIA DI PUPO

Pupo si trova in Canada per una serie di concerti e proprio dall'altra parte del mondo ha voluto dire addio a Fabrizio Frizzi con un lungo tweet in cui si dice stufo dell'ipocrisia vista in questi giorni. In molti hanno pianto il conduttore a favore di telecamere ma qualcuno, negli anni passati, lo ha messo da parte senza mai valorizzarlo. Oggi, in collagamento a Mattino 5, il cantante e improvvisato conduttore, ha ammesso che non pensava che il suo tweet potesse creare tanto scalpore e la stessa Federica Panicucci fa notare che, in una telefonata, anche Gerry Scotti aveva detto la stessa cosa. Qualcuno non ha mai voluto dare a Frizzi il giusto peso all'interno dell'azienda per la quale ha sempre lavorato ed è questo che Pupo, ed altri suoi colleghi, non hanno mandato giù. Intanto, la Rai ha già pensato a Carlo Conti come sostituto di Frizzi all'Eredità. Sentiremo parlare di quest'ultimo ancora in futuro?

© Riproduzione Riservata.