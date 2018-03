Francesca Cipriani, “danno psichico per i glutei rifatti”/ Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico

29 marzo 2018 Silvana Palazzo

Francesca Cipriani

Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani, è tornata a parlare del trauma che sua figlia ha provato otto anni fa e che le ha provocato un danno psichico. “Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata”, ha dichiarato a Nuovo Tv la mamma della naufraga dell’Isola dei Famosi. Il chirurgo avrebbe provato a inserire le protesi sotto il muscolo, finendo però per lacerarlo, quindi ha provato a metterle sotto pelle, provocando però dolore a Francesca, che ha riportato da questa vicenda danni economici e morali. “Lavora nel mondo dello spettacolo grazie al suo corpo e per un anno intero non ha potuto mostrarsi”, ha spiegato Rita al settimanale, aggiungendo che la figlia “ha riportato un danno psichico del 6 per cento a causa delle protesi ai glutei”. Questa rivelazione fa luce su alcuni aspetti della vita privata di Francesca Cipriani che però l’Isola dei Famosi e il suo pubblico non hanno forse compreso a pieno. La sensazione è che non si tenga adeguatamente conto di questo problema, che non lo facciano cioè né il programma né i telespettatori, abituati a rapportarsi con superficialità nei confronti di una ragazza che ha subito un danno psichico e che nelle settimane scorse ha anche rivelato di essere stata vittima di bullismo.

La sua esuberanza e spontaneità senza dubbio hanno conquistato il pubblico e l’hanno resa protagonista dell’Isola dei Famosi 2018, ma forse hanno commesso l’errore di pensare che Francesca Cipriani sia tutto qui. “L'Isola è un'esperienza che mi sta dando tanto, mi sento ritornata ai vecchi tempi, a quella che sono, ruspante e selvaggia”, l’autoanalisi della naufraga nei giorni scorsi. La stessa Francesca ha ammesso di aver avuto ad un certo punto la sensazione che il suo personaggio prendesse il sopravvento sulla persona: “Invece Francesca è tornata all'attacco e la Cipriani si è messa da parte. Questa esperienza mi sta servendo tantissimo, sono davvero molto contenta”.

IL PERCORSO A L'ISOLA DEI FAMOSI

Francesca Cipriani ha condotto un percorso abbastanza lineare a L'Isola dei Famosi 2018, dimostrandosi personaggio molto eccentrico di quelli che piacciono al pubblico. Nonostante le tante liti è stata sempre vera, dimostrando che essere sé stessi è più importante di strategie anche per andare avanti nei programmi televisivi. L'ex Pupa ha poi fatto sognare anche gli italiani per i suoi bikini e fatto arrabbiare alcuni per il topless provocato da Jonathan e che l'ha portata su tutti i giornali. Francesca Cipriani nonostante tanti problemi viene considerata la favorita per la vittoria finale, sebbene i protagonisti presenti ancora in Honduras continuino puntata dopo puntata a nominarla per provare a farla uscire. Il pubblico però fino a questo momento l'ha sempre confermata, dimostrando nei suoi confronti affetto e anche voglia di vedere come sarebbe andata a finire la sua avventura senza interromperla prima della finale.

