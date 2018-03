Francesca Fioretti resta a Firenze/ La compagna di Davide Astori ha deciso: abiterà lì con la piccola Vittoria

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, ha deciso di continuare a vivere a Firenze: la modella resterà nella città toscana insieme alla figlia Vittoria.

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 20.25 Stella Dibenedetto

Francesca Fioretti e Davide Astori

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto lo scorso 4 marzo mentre si trovava in ritiro ad Udine con la propria squadra, ha deciso di restare a vivere nel capoluogo toscano insieme alla figlia Vittoria. Secondo quanto si legge su La Nazione, Francesca Fioretti, originaria di Marano, in provincia di Napoli, avrebbe scelto di far crescere la propria bambina a Firenze grazie al supporto e all’appoggio che sta ricevendo dagli amici e dai residenti di Via delle terme in cui viveva con Davide. Dopo tre settimane dalla tragica scomparsa di Davide Astori, i cittadini di Firenze non hanno mai lasciato sola Francesca Fioretti che continua a ricevere sostegno e affetto da tutti. Firenze era la città che aveva accolto e amato Davide sin dal primo giorno. Per ricordare la memoria di Astori, la Fiorentina ha anche deciso di ritirare la maglia numero 13 del suo capitano. Per Davide, dunque, Francesca Fioretti avrebbe deciso di continuare ad abitare con Vittoria nella casa in cui hanno trascorso tante giornate felici.

FRANCESCA FIORETTI, UN RITORNO ALLA NORMALITA’ DIFFICILE

Francesca Fioretti, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, per amore di Davide Astori aveva scelto di trasferirsi a Firenze. Dopo essere diventata mamma si era anche allontanata dal mondo dello spettacolo dedicandosi totalmente alla sua bambina. I fans, tuttavia, continuano a seguirla sui social dove era attivissima prima che la tragedia distruggesse la sua felicità. L’ultimo post risale allo scorso 18 febbraio quando condivise le mani della piccola Vittoria. Per la Fioretti, dunque, dopo tre settimane dalla morte prematura del compagno Astori non sono giorni facili. Ad aiutarla c’è la sua famiglia e quella di Davide oltre agli amici. Nonostante tutto, però, ha scelto di continuare a chiamare casa Firenze, la città che aveva accolto lei e Davide come suoi figli.

L'AMORE DI FRANCESCA FIORETTI E DAVIDE ASTORI

L'amore che ha unito Francesca Fioretti e Davide Astori è stato grande e importante. Dopo essersi incontrati, il calciatore e la bellissima modella non si sono più lasciati dando inizio ad una storia bellissima che, purtroppo, non ha avuto il lieto fine che meritava. Pur senza matrimonio, Francesca e Davide si sentivano come marito e moglie. Ad unirlo era la piccola vittoria, la gioia più grande della vita di entrambi e che i due portavano con loro anche nei viaggi più lontani. Un amore vero che si incontra poche volte e che aveva migliorato la vita sia di Davide che di Francesca. La Fioretti, in particolare, non ci aveva pensato su due volte a mollare tutto per realizzare il suo sogno d'amore con il compagno. Purtroppo, però, non tutte le favole finiscono con il lieto fine e quanto accaduto a Davide Astori ne è la prova.

